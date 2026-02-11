限定兩天「星巴克買一送一」！消費滿1314再送空運玫瑰花

Happy Valentine's Day！永遠不嫌老套的香醇咖啡，是陪伴情人最佳飲品之一。星巴克於2/12（四）至13日（五）期間11:00至20:00推出好友分享日，購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

要注意，此活動不適用於部分指定門市及車道服務。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

此外，2/14（六）另推出「浪漫心動時刻 滿額贈」活動，單筆消費金額滿1314元，即可獲得進口空運玫瑰花乙支。活動詳情依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/bNdpG6。