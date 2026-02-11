快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克好友分享日再度來臨，情人分享不失分。圖/摘自星巴克咖啡同好會
星巴克好友分享日再度來臨，情人分享不失分。圖/摘自星巴克咖啡同好會

Happy Valentine's Day！永遠不嫌老套的香醇咖啡，是陪伴情人最佳飲品之一。星巴克於2/12（四）至13日（五）期間11:00至20:00推出好友分享日，購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

要注意，此活動不適用於部分指定門市及車道服務。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

此外，2/14（六）另推出「浪漫心動時刻 滿額贈」活動，單筆消費金額滿1314元，即可獲得進口空運玫瑰花乙支。活動詳情依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/bNdpG6。

飲料 咖啡 星巴克
相關新聞

遭爆蛋塔藏電池…微波差點出事 台灣肯德基回應了

網友在Threads爆料，在肯德基買的蛋塔放冷打算微波加熱，卻因一時犯懶直接食用，意外在塔底發現一顆4號電池，驚呼拿去微...

獨／開業7年！人氣「德州美墨炸雞」微風南山店熄燈　下一步計畫曝光

想吃得把握機會！連鎖速食「德州美墨炸雞」宣佈，因租約到期與評估整體企業發展，「微風南山店」將於2月28日結束營業。隨著熄...

限定兩天「星巴克買一送一」！消費滿1314再送空運玫瑰花

Happy Valentine's Day！永遠不嫌老套的香醇咖啡，是陪伴情人最佳飲品之一。星巴克於2/12（四）至13...

「寶可樂園：關都」開箱！10大必玩、必買、必吃全攻略

寶可夢全球首座戶外常設型設施「寶可樂園：關都」（PokéPark KANTO），2月5日在東京讀賣樂園內正式開幕。園區佔...

把永恆獻給摯愛 寶格麗、FRED雋永經典暗藏情感密語

充滿愛的季節即將到來，義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）推出「愛，再生Love, Reborn」形象，以一系列珠寶、...

咖啡廳變身生態藝術空間！雪霸武陵遊客中心藝啟武陵藝廊啟用

雪霸國家公園管理處位於武陵遊客中心2樓的「藝啟武陵藝廊」特展區已啟用，並以「這些年那些年我們武陵的故事」油畫攝影展作為首...

