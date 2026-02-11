獨／開業7年！人氣「德州美墨炸雞」微風南山店熄燈　下一步計畫曝光

想吃得把握機會！連鎖速食「德州美墨炸雞」宣佈，因租約到期與評估整體企業發展，「微風南山店」將於2月28日結束營業。隨著熄燈消息出爐，粉絲們也表示「離我最近的分店要收掉」、「希望可以來板橋」

「德州美墨炸雞」標榜將雞肉以7種特殊醬料醃製12小時，讓雞肉完全吸收醬料的味道，並於下鍋前以兩道裹粉程序，造就酥脆鮮嫩的美國南方風味。店內提供美式炸雞、德州烤全雞、德州香酥雞柳堡、照燒巨無霸雞腿堡等多種餐點，獲得不少炸物愛好者青睞，目前設有天母總店、京站店、微風南山店與統一Dream Plaza店等4間門市。另外在2024年時，德州美墨炸雞也曾因與大巨蛋招商糾紛而鬧上新聞。