「寶可樂園：關都」開箱！10大必玩、必買、必吃全攻略

寶可夢全球首座戶外常設型設施「寶可樂園：關都」（PokéPark KANTO），2月5日在東京讀賣樂園內正式開幕。園區佔地約2.6公頃，以「真實存在的寶可夢世界」為核心概念，結合自然地貌、實體場景與高度沉浸式設計，讓訓練家不再只是走馬看花地參觀，而是親身踏入寶可夢的棲息空間，展開一場現實版冒險旅程。記者搶在開幕前先體驗，整理出10大必玩、必買、必吃重點，帶大家一次掌握「寶可樂園：關都」遊玩全攻略。

★深入「寶可夢森林」 化身研究員進行生態觀察

全長約500公尺的「寶可夢森林」，完整保留多摩丘陵原有的起伏地形，訓練家需穿越山徑、草叢、隧道、棧道，在自然環境中尋找棲息其中的寶可夢。探索旅程從「石胡博士研究所」展開，領取研究筆記作為觀察線索。建議放慢腳步、專注當下，把握機會與寶可夢近距離互動與拍照。每隻寶可夢的表情與姿態都不盡相同，接近時還有機會觸發令人會心一笑的隱藏聲音彩蛋，體驗寶可夢真實存在的感動。基於安全考量，規定5歲以下、無法自行上下110階階梯者不得入場，若遇天候不佳，森林也可能暫停開放，訓練家出發前務必留意。

★「皮卡布泡泡嘉年華」遊行萌度爆擊

每日2場的「皮卡布泡泡嘉年華」遊行在草紗鎮歡樂登場，有著華麗頭飾的嘉年華版本⽪卡丘與伊布們，從草紗道館前廣場一路唱跳到西獅海壬噴⽔池，搭配歡樂的嘉年華夥伴，還有夢幻泡泡機，氣氛宛如慶典現場，療癒指數滿分，是絕對不能錯過的拍照熱點。

★主題遊樂設施全家同樂

草紗鎮內設有2項主題遊樂設施，包括由30隻以上電屬性寶可夢驅動的「皮卡皮卡大派對」，以及與伊布家族一同展開旅程的旋轉木馬「布伊布伊布步遊」，遊客可搭乘小火馬馬車或飛椅輕鬆悠遊園區，緩慢悠閒的節奏非常適合捕捉與寶可夢同樂的可愛瞬間。

★參加「親親寶可夢小屋」迎賓會

想與寶可夢近距離互動，「親親寶可夢小屋」是最佳選擇。每天會有不同寶可夢登場舉辦迎賓會，可拍照、互動，採先到先得制，入園後別忘了透過官方App申請整理券。

★走逛「寶可夢訓練家市集」挖寶

位於草紗鎮中央的市集結合輕食餐飲與紀念品販售，每個攤位皆融入不同寶可夢主題，就像真的走進遊戲中的城鎮。市集中可找到各式特色小物與限定商品。為了增加互動尋寶樂趣，市集內還藏有互動任務，訓練家手持指定卡牌邊框與特定寶可夢合照即可兌換獎品。此外，共有151款的「盲盒徽章」寶貝球以及可刻上英文名字的客製化鑰匙圈，都是必收戰利品。

★主題餐點好拍又好吃

「寶可夢訓練家市集」內的餐飲店鋪也超有誠意，像是伊布主題咖啡店，提供2款伊布與8款進化型態的造型拉花飲品，以及皮卡丘與伊布造型冰棒；皮卡丘主題的炸雞與飯糰店，心情與胃口都滿足；而卡比獸爆米花桶，更是把熟睡的卡比獸直接做成上蓋造型，療癒度滿分，視覺與味覺一次滿足。

★「友好商店」進行冒險後補給

草紗鎮內另設有「友好商店」，提供多款角色飲品與翻糖餅乾，以妙蛙種子、小火龍與傑尼龜招式為靈感設計，繽紛色彩搭配細節滿滿，是結束森林探險後補充體力的最佳中繼站。

★草紗道館「皮卡皮卡電光閃閃！」熱力演出

草紗鎮道館每日上演「皮卡皮卡電光閃閃！」表演，由皮卡丘與表演人員共同演出，經典人物輪番上陣，結合聲光效果與節奏感十足的舞蹈，氣氛超熱烈。

★掃貨「寶可夢發燒友商店」

位於入口廣場的「寶可夢發燒友商店」是園區內規模最大的紀念品商店，販售大量PokéPark KANTO限定商品，從可穿戴的飾品與服裝、適合送禮與收藏的玩偶、文具、紀念品，到包裝精緻、讓人捨不得吃的糖果與餅乾，一應俱全，絕對讓粉絲買到手軟。

★連動《Pokémon GO》進行田野調查

雖然希望大家可以暫時遠離電子產品，但如果你是《Pokémon GO》的玩家，來到這可別錯過從補給站獲得園區限定的田野調查任務，讓現實探索延伸至遊戲世界，形成虛實交錯的獨特體驗。

整體而言，「寶可樂園：關都」不僅是一座主題樂園，更是一場結合自然、生態、角色互動與沉浸敘事的完整冒險體驗。從寶可夢森林的真實觀察，到草紗鎮的表演、市集、美食與限定周邊，園區內處處藏有驚喜，每一個環節都為訓練家留下難忘回憶，絕對值得訓練家們親身來體驗。準備好體力與好奇心，親自走進PokéPark KANTO，展開屬於你的關都冒險！

行前小叮嚀與票券攻略

園區門票採提前2個月預售制，於每月最後一日開放購買下下個月底前的門票。全票種皆包含讀賣樂園入場資格，依可享設施與福利，分為精英訓練家通行證、訓練家通行證與預計2026年夏季開始販售的小鎮通行證。精英訓練家通行證提供寶可夢森林再入場、遊樂設施優先搭乘、草紗道館表演預約席位，並可進入草紗公館與參加皮卡丘、伊布迎賓會並合影留念並領取限定商品，是想完整體驗園區的最佳選擇。