春節看哆啦A夢特展 玉山Wallet App現場購票超優惠

超人氣的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》現正於科工館熱鬧展出，將陪伴大家度過春節假期。展覽精選經典動畫與大長篇電影，帶來近百座逗趣可愛、造型多變的1：1等身哆啦A夢，話題展品「12米巨型哆啦A夢充氣偶」也一起來到高雄，歡迎大小朋友前往打卡拍照，留下自己與哆啦A夢的專屬回憶。

《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》是台灣區最終站，即將進入最後閉展倒數，預計三月前往日本東京展出。展覽獨家贊助商「玉山金控」邀請民眾把握春節假期，展覽期間只要使用 「玉山Wallet App」掃碼現場購票就可享9折優惠。(全票490元) 推薦玉山卡友下載玉山Wallet，核卡後即可線上綁定信用卡，而且可以同步將卡片加入玉山電子支付帳戶，讓卡友在收到卡片前就可以先消費累積回饋！

不僅如此，玉山Wallet還提供卡友於線上網路交易時，在刷卡驗證網頁可選擇「玉山Wallet App驗證」，點擊推播後能透過生物辨識或密碼確認為本人同意之交易，進一步提升支付安全保障。此外，更具備「卡片管理功能」，可依據個人習慣自主開關每張卡片的交易通路與單筆限額，若發現疑似非本人交易，也能在收到消費推播後24小時內透過玉山Wallet線上申請為冒用交易，守護卡友用卡安全。