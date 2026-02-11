把永恆獻給摯愛 寶格麗、FRED雋永經典暗藏情感密語

充滿愛的季節即將到來，義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）推出「愛，再生Love, Reborn」形象，以一系列珠寶、腕表、包款與香氛創作，致敬生命中最珍貴且長久的情感連結。享有「The Sunshine Jeweler陽光珠寶商」美譽的法國現代珠寶品牌FRED，則透過三大標誌性系列展現愛情的不同面向，將陽光般的溫暖注入甜蜜回憶中。

蛇是寶格麗最具代表性的符號之一，Serpenti Viper黃K金單圈手環與項鍊項鍊，以更輕盈、百搭的形式，賦予經典符號嶄新詮釋；B.zero1系列將Tubogas螺旋結構融入刻有品牌名的圓形輪廓，四環戒指以建築語彙轉化為象徵團結與恆久的力量；Divas' Dream汲取永恆之城的建築之美，散發柔美而耀眼的女性魅力。

寶格麗腕表中， Serpenti Tubogas以蜿蜒纏繞的造型，展現品牌卓越的珠寶工藝；Serpenti Seduttori搭載品牌自製自動機芯，結合製錶專業與珠寶美學；Octo Finissimo Automatic 則以單色鈦金屬表殼與鍊帶與超薄機芯，體現當代製表的前衛精神。經典Serpenti Cuore 1968包將愛之宣言化為優雅心形輪廓；全新推出的Serpenti Cuoricino寶石色調皮革款式與璀璨水晶密鑲款，以宛如珠寶般的迷你尺寸為情人節時刻添上一抹怦然心動的浪漫。