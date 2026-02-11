快訊

日本最高齡阿公111歲辭世 生前透露長壽秘訣：不要糾結、馬上忘記

9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

遭小三控性侵逼墮胎…長榮大學副教授捲性醜聞 校方出手：零容忍

聽新聞
0:00 / 0:00

把永恆獻給摯愛 寶格麗、FRED雋永經典暗藏情感密語

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FRED「Pretty Woman Hypnotic」可雙面配戴項鍊，玫瑰金鑲嵌珍珠母貝。圖／FRED提供
FRED「Pretty Woman Hypnotic」可雙面配戴項鍊，玫瑰金鑲嵌珍珠母貝。圖／FRED提供

充滿愛的季節即將到來，義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）推出「愛，再生Love, Reborn」形象，以一系列珠寶、腕表、包款與香氛創作，致敬生命中最珍貴且長久的情感連結。享有「The Sunshine Jeweler陽光珠寶商」美譽的法國現代珠寶品牌FRED，則透過三大標誌性系列展現愛情的不同面向，將陽光般的溫暖注入甜蜜回憶中。

蛇是寶格麗最具代表性的符號之一，Serpenti Viper黃K金單圈手環與項鍊項鍊，以更輕盈、百搭的形式，賦予經典符號嶄新詮釋；B.zero1系列將Tubogas螺旋結構融入刻有品牌名的圓形輪廓，四環戒指以建築語彙轉化為象徵團結與恆久的力量；Divas' Dream汲取永恆之城的建築之美，散發柔美而耀眼的女性魅力。

寶格麗腕表中， Serpenti Tubogas以蜿蜒纏繞的造型，展現品牌卓越的珠寶工藝；Serpenti Seduttori搭載品牌自製自動機芯，結合製錶專業與珠寶美學；Octo Finissimo Automatic 則以單色鈦金屬表殼與鍊帶與超薄機芯，體現當代製表的前衛精神。經典Serpenti Cuore 1968包將愛之宣言化為優雅心形輪廓；全新推出的Serpenti Cuoricino寶石色調皮革款式與璀璨水晶密鑲款，以宛如珠寶般的迷你尺寸為情人節時刻添上一抹怦然心動的浪漫。

對於追求大膽與自由的愛侶，FRED的Force 10系列航海靈感的絞索纜繩象徵愛情中的力量與韌性，無論是日常配戴或節日疊戴，皆能展現「風雨同舟」的堅定承諾。Pretty Woman Hypnotic系列洋溢愛情中令人目眩神迷的魔力，項鍊與戒指融合了兩顆可活動的心，延續標誌性的「心心相印」設計。獨特的雙面翻轉設計寓意著愛情的多元魅力。靈感源自無限符號「∞」與雙扭線的「8」字圖案的Chance Infinie系列，將幸運符號化作飄逸柔美的蝴蝶結，如同兩條緊密交織的生命絲帶，代表著愛侶間相輔相成的能量 。

BVLGARI SERPENTI VIPER系列黃K金項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列黃K金項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI針對西洋情人節推出「LOVE, REBORN」形象企劃。圖／寶格麗提供
BVLGARI針對西洋情人節推出「LOVE, REBORN」形象企劃。圖／寶格麗提供
法國現代珠寶品牌FRED獻禮浪漫情人節。圖／FRED提供
法國現代珠寶品牌FRED獻禮浪漫情人節。圖／FRED提供
BVLGARI B.ZERO1 NEW WAVE系列玫瑰金三環戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1 NEW WAVE系列玫瑰金三環戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1系列白K金手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1系列白K金手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI針對西洋情人節推出「LOVE, REBORN」形象企劃。圖／寶格麗提供
BVLGARI針對西洋情人節推出「LOVE, REBORN」形象企劃。圖／寶格麗提供
BVLGARI針對西洋情人節推出「LOVE, REBORN」形象企劃。圖／寶格麗提供
BVLGARI針對西洋情人節推出「LOVE, REBORN」形象企劃。圖／寶格麗提供
BVLGARI針對西洋情人節推出「LOVE, REBORN」形象企劃。圖／寶格麗提供
BVLGARI針對西洋情人節推出「LOVE, REBORN」形象企劃。圖／寶格麗提供
BVLGARI針對西洋情人節推出「LOVE, REBORN」形象企劃。圖／寶格麗提供
BVLGARI針對西洋情人節推出「LOVE, REBORN」形象企劃。圖／寶格麗提供
法國現代珠寶品牌FRED獻禮浪漫情人節。圖／FRED提供
法國現代珠寶品牌FRED獻禮浪漫情人節。圖／FRED提供
FRED「Pretty Woman Hypnotic」可雙面配戴項鍊，玫瑰金鑲嵌珍珠母貝。圖／FRED提供
FRED「Pretty Woman Hypnotic」可雙面配戴項鍊，玫瑰金鑲嵌珍珠母貝。圖／FRED提供
FRED「Pretty Woman Hypnotic」可雙面配戴戒指，玫瑰金鑲嵌珍珠母貝。圖／FRED提供
FRED「Pretty Woman Hypnotic」可雙面配戴戒指，玫瑰金鑲嵌珍珠母貝。圖／FRED提供
BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供

珠寶 品牌 愛情 寶格麗
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

情人節最想收到的高級浪漫！LV經典變甜甜圈 Dior玫瑰小花都好可愛

原來是寶格麗從曝光過的全新設計 LISA金球獎紅毯項鍊解密

TASAKI踏春光迎新 八駿圖驃肥可愛 全金屬新品揭幕設計新篇章

逆應援天花板！GD「狂撒86萬香水＋豪送3.8萬聯名項鍊」寵粉無極限 跳撒嬌舞見面會辦成尾牙

相關新聞

遭爆蛋塔藏電池…微波差點出事 台灣肯德基回應了

網友在Threads爆料，在肯德基買的蛋塔放冷打算微波加熱，卻因一時犯懶直接食用，意外在塔底發現一顆4號電池，驚呼拿去微...

獨／開業7年！人氣「德州美墨炸雞」微風南山店熄燈　下一步計畫曝光

想吃得把握機會！連鎖速食「德州美墨炸雞」宣佈，因租約到期與評估整體企業發展，「微風南山店」將於2月28日結束營業。隨著熄...

限定兩天「星巴克買一送一」！消費滿1314再送空運玫瑰花

Happy Valentine's Day！永遠不嫌老套的香醇咖啡，是陪伴情人最佳飲品之一。星巴克於2/12（四）至13...

「寶可樂園：關都」開箱！10大必玩、必買、必吃全攻略

寶可夢全球首座戶外常設型設施「寶可樂園：關都」（PokéPark KANTO），2月5日在東京讀賣樂園內正式開幕。園區佔...

把永恆獻給摯愛 寶格麗、FRED雋永經典暗藏情感密語

充滿愛的季節即將到來，義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）推出「愛，再生Love, Reborn」形象，以一系列珠寶、...

咖啡廳變身生態藝術空間！雪霸武陵遊客中心藝啟武陵藝廊啟用

雪霸國家公園管理處位於武陵遊客中心2樓的「藝啟武陵藝廊」特展區已啟用，並以「這些年那些年我們武陵的故事」油畫攝影展作為首...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。