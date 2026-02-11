快訊

遭爆蛋塔藏電池…微波差點出事 台灣肯德基回應了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
網友爆料蛋塔藏電池，台灣肯德基聲明致歉。圖／讀者提供
網友爆料蛋塔藏電池，台灣肯德基聲明致歉。圖／讀者提供

網友在Threads爆料，在肯德基買的蛋塔放冷打算微波加熱，卻因一時犯懶直接食用，意外在塔底發現一顆4號電池，驚呼拿去微波後果不堪設想；脆文突破160萬點閱量，影片曝光，令網友噴笑「懶惰救了一家人」，也有不少網友質疑真實性，高溫烘焙電池沒膨脹、漏液也說不過去。衛生局已派員稽查，台灣肯德基發聲明致歉了。

台灣肯德基聲明，針對近日楠梓門市一事，高度重視，並已立即啟動內部調查檢視。此事件初步判定為個別門市作業流程中出現疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品。

目前已即刻針對該門市進行全面作業流程檢視， 並主動聯繫希望關懷該名消費者，目前尚未獲得回覆。同時，已啟動全台門市的操作檢視與加強宣導，重申作業規範要求，以及加強出餐前之檢查流程，相關情況已列為內部重點管理與改善項目。

對於此次事件造成消費者的不安與困擾，深表歉意，食品安全為首要原則，將持續強化內部控管與人員教育，確保消費者的用餐安全。

原PO描述，當下咬到硬物後才發現異狀，家人一度還以為是黑糖麻糬口味的內餡，所幸及時察覺並未吞下。從照片可見，蛋塔底部插著一顆外觀完整的電池，讓不少網友對食安與工安風險感到憂心。

但有網友點出，若電池真的進入微波爐，高機率會因金屬外殼與內部化學物質受熱而引發爆炸或起火，恐怕不只是食安問題，更可能釀成居家意外。

不過，自稱前員工的網友指出，產品製程通常需在約180度以上高溫烘烤，蛋塔液是人工或機器灌注，過程中若混入異物理應會被發現。

再者，鹼性或鋰電池在約70至80度就可能膨脹、滲漏，更遑論長時間高溫烘烤，幾乎不可能保持外觀完整，也有網友補充，製作現場使用的器具並不需要電池，電池「掉進去」機率極低。

高市衛生局表示，已派員前往相關門市稽查，將針對製作流程、作業環境與異物管控機制進行了解，並要求業者配合說明，後續將依查核結果決定是否進一步處置。

網友爆料蛋塔藏電池，台灣肯德基聲明致歉。圖／讀者提供
網友爆料蛋塔藏電池，台灣肯德基聲明致歉。圖／讀者提供

衛生局 肯德基
