快訊

日本最高齡阿公111歲辭世 生前透露長壽秘訣：不要糾結、馬上忘記

9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

遭小三控性侵逼墮胎…長榮大學副教授捲性醜聞 校方出手：零容忍

咖啡廳變身生態藝術空間！雪霸武陵遊客中心藝啟武陵藝廊啟用

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪霸國家公園管理處位於武陵遊客中心2樓的「藝啟武陵藝廊」特展區2月10日啟用，並以「這些年那些年 我們武陵的故事」油畫及攝影展作為首場展覽。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處位於武陵遊客中心2樓的「藝啟武陵藝廊」特展區2月10日啟用，並以「這些年那些年 我們武陵的故事」油畫及攝影展作為首場展覽。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處位於武陵遊客中心2樓的「藝啟武陵藝廊」特展區已啟用，並以「這些年那些年我們武陵的故事」油畫攝影展作為首展，將武陵遊憩區豐富的自然與人文生態景觀交織呈現，透過第一線山林守護者的鏡頭與藝術家的筆觸，讓每年造訪武陵的40萬人次遊客，在親近國寶魚台灣櫻花鉤吻鮭故鄉及雪山與武陵四秀的登山門戶時，能擁有一處深度體驗自然藝術的新場域。

國家公園署長王成機表示，台灣有9處國家公園及1處國家自然公園，蘊含從高山到海洋多樣的環境生態及豐富人文資源。各處國家公園除致力於發展特色環境教育活動，也於各遊客中心規畫設置特展區，定期邀專業團體或藝術家跨界合作，讓遊客中心不僅是資訊站，更是美學與保育知識交流的窗口，帶領民眾以更多元、深刻視角親近土地並理解生態保育的價值。

雪管處表示，「藝啟武陵藝廊」前身為遊客喜愛的咖啡廳，雪管處秉持著「讓空間延續陪伴旅人的角色」理念，原有場域重新整修為生態藝術展示空間，同時保留明亮舒適的休憩區，讓旅人在欣賞作品之餘，也能靜靜感受武陵的自然氛圍。首展作品匯集雪管處及鄰近機關員工拍攝的84幅攝影作品，並邀藝術家林久立、劉玉雪共同參與展出10幅油畫，細膩呈現武陵地區的山林巡護日常、四季更迭色彩與生態瞬間，讓照片與畫作在展場中互相呼應，使觀賞者能在紀實與創作間，看見武陵多層次的美。

「這些年那些年我們武陵的故事」油畫攝影特展，展期自即日起至8月30日。雪管處歡迎民眾至遊客中心自由參觀，現場提供志工導覽解說及專屬DM供民眾蓋章留念，並規畫一場由參與展出兩位藝術家創作分享。展覽期間適逢春節連假，國家公園署誠摯歡迎大眾走訪武陵遊憩區時，能拾級而上來到2樓藝廊，透過不同形式的創作，重新認識這片孕育國寶魚與群山的土地，與大家一同體驗國家公園守護自然與推動人文藝術的成果。

雪霸國家公園管理處位於武陵遊客中心2樓的「藝啟武陵藝廊」特展區已啟用，並以「這些年那些年 我們武陵的故事」油畫及攝影展作為首展。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處位於武陵遊客中心2樓的「藝啟武陵藝廊」特展區已啟用，並以「這些年那些年 我們武陵的故事」油畫及攝影展作為首展。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處位於武陵遊客中心2樓的「藝啟武陵藝廊」特展區已啟用，並以「這些年那些年 我們武陵的故事」油畫及攝影展作為首展。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處位於武陵遊客中心2樓的「藝啟武陵藝廊」特展區已啟用，並以「這些年那些年 我們武陵的故事」油畫及攝影展作為首展。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處位於武陵遊客中心2樓的「藝啟武陵藝廊」特展區2月10日已啟用，並以「這些年那些年 我們武陵的故事」油畫及攝影展作為首展。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處位於武陵遊客中心2樓的「藝啟武陵藝廊」特展區2月10日已啟用，並以「這些年那些年 我們武陵的故事」油畫及攝影展作為首展。圖／雪霸國家公園管理處提供

武陵 國家公園 藝術家
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

有洋蔥！連26年義賣春聯台中大業藝能館「送愛到十方」身障藝術家響應

河原町・三条(三條)推薦美食・咖啡廳6選！必吃人氣手鞠壽司、喫茶店、絕品蒙布朗……(上)

用黑潮造藝術的浪 文化部公布壯世代藝術家國際展覽補助名單

台積電工程師至咖啡廳裝針孔...警擴大偵辦 他還在住家偷拍來訪女友人

相關新聞

遭爆蛋塔藏電池…微波差點出事 台灣肯德基回應了

網友在Threads爆料，在肯德基買的蛋塔放冷打算微波加熱，卻因一時犯懶直接食用，意外在塔底發現一顆4號電池，驚呼拿去微...

獨／開業7年！人氣「德州美墨炸雞」微風南山店熄燈　下一步計畫曝光

想吃得把握機會！連鎖速食「德州美墨炸雞」宣佈，因租約到期與評估整體企業發展，「微風南山店」將於2月28日結束營業。隨著熄...

限定兩天「星巴克買一送一」！消費滿1314再送空運玫瑰花

Happy Valentine's Day！永遠不嫌老套的香醇咖啡，是陪伴情人最佳飲品之一。星巴克於2/12（四）至13...

「寶可樂園：關都」開箱！10大必玩、必買、必吃全攻略

寶可夢全球首座戶外常設型設施「寶可樂園：關都」（PokéPark KANTO），2月5日在東京讀賣樂園內正式開幕。園區佔...

把永恆獻給摯愛 寶格麗、FRED雋永經典暗藏情感密語

充滿愛的季節即將到來，義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）推出「愛，再生Love, Reborn」形象，以一系列珠寶、...

咖啡廳變身生態藝術空間！雪霸武陵遊客中心藝啟武陵藝廊啟用

雪霸國家公園管理處位於武陵遊客中心2樓的「藝啟武陵藝廊」特展區已啟用，並以「這些年那些年我們武陵的故事」油畫攝影展作為首...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。