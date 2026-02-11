咖啡廳變身生態藝術空間！雪霸武陵遊客中心藝啟武陵藝廊啟用

雪霸國家公園管理處位於武陵遊客中心2樓的「藝啟武陵藝廊」特展區已啟用，並以「這些年那些年我們武陵的故事」油畫攝影展作為首展，將武陵遊憩區豐富的自然與人文生態景觀交織呈現，透過第一線山林守護者的鏡頭與藝術家的筆觸，讓每年造訪武陵的40萬人次遊客，在親近國寶魚台灣櫻花鉤吻鮭故鄉及雪山與武陵四秀的登山門戶時，能擁有一處深度體驗自然藝術的新場域。

國家公園署長王成機表示，台灣有9處國家公園及1處國家自然公園，蘊含從高山到海洋多樣的環境生態及豐富人文資源。各處國家公園除致力於發展特色環境教育活動，也於各遊客中心規畫設置特展區，定期邀專業團體或藝術家跨界合作，讓遊客中心不僅是資訊站，更是美學與保育知識交流的窗口，帶領民眾以更多元、深刻視角親近土地並理解生態保育的價值。

雪管處表示，「藝啟武陵藝廊」前身為遊客喜愛的咖啡廳，雪管處秉持著「讓空間延續陪伴旅人的角色」理念，原有場域重新整修為生態藝術展示空間，同時保留明亮舒適的休憩區，讓旅人在欣賞作品之餘，也能靜靜感受武陵的自然氛圍。首展作品匯集雪管處及鄰近機關員工拍攝的84幅攝影作品，並邀藝術家林久立、劉玉雪共同參與展出10幅油畫，細膩呈現武陵地區的山林巡護日常、四季更迭色彩與生態瞬間，讓照片與畫作在展場中互相呼應，使觀賞者能在紀實與創作間，看見武陵多層次的美。