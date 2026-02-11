原燒自助吧插旗台中公益路 台中人秀身分證送海味雙拼

台中又多了1間能吃到飽的「原燒 日式燒肉」，即日起在「台中公益店」與民眾見面，台中西屯家樂福店同慶，2月28日前台中人到上述任一店消費1客多人套餐，凡出示1張B或L開頭的身分證件，就招待「海味雙拼」1份。全台自助吧店型即日起也迎來全新套餐「慶の宴 日澳和牛盛宴」，嚴選日澳和牛及果香牛舌等極品好肉。

「原燒」自2024年12月首度將台中西屯家樂福店從一般套餐店調整為自助吧店型後，除新展的台北西門店外，台中西屯家樂福和竹北光明店轉型後的營收表現平均成長逾六成，消費者反應熱烈、叫好叫座。

即日起，自助吧店型推出全新套餐「慶の宴 日澳和牛盛宴」，主打油花細膩、入口即化的日本A5和牛、澳洲和牛與清爽果香牛舌，雙人套餐2,298元，同時可享用豐富自助吧，除了有多樣鮮蔬烤物，熟食區也備有美味的巧達海鮮濃湯、日式和牛咖哩及和風鮭魚湯泡飯，與現點現做的焦糖牛肉吐司和限時限量的黑糖珍珠蛋塔，是新春聚餐熱門首選。

台中雙店同慶公益店煥新開幕，限時優惠獨厚台中鄉親，即日起至2月28日，到台中公益或西屯家樂福店消費多人套餐，並出示開頭為B或L的身分證件，或地址設在台中的工作名片，就招待由白蝦與鮑魚組成的「海味雙拼」1份，消費2客多人套餐並出示2張證件可兌換2份，以此類推。