原燒自助吧插旗台中公益路 台中人秀身分證送海味雙拼

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
原燒自助吧店型推出全新套餐「慶の宴 日澳和牛盛宴」，主打油花細膩、入口即化的日本A5和牛、澳洲和牛與清爽果香牛舌，雙人套餐2,298元。王品／提供
原燒自助吧店型推出全新套餐「慶の宴 日澳和牛盛宴」，主打油花細膩、入口即化的日本A5和牛、澳洲和牛與清爽果香牛舌，雙人套餐2,298元。王品／提供

台中又多了1間能吃到飽的「原燒 日式燒肉」，即日起在「台中公益店」與民眾見面，台中西屯家樂福店同慶，2月28日前台中人到上述任一店消費1客多人套餐，凡出示1張B或L開頭的身分證件，就招待「海味雙拼」1份。全台自助吧店型即日起也迎來全新套餐「慶の宴 日澳和牛盛宴」，嚴選日澳和牛及果香牛舌等極品好肉。

「原燒」自2024年12月首度將台中西屯家樂福店從一般套餐店調整為自助吧店型後，除新展的台北西門店外，台中西屯家樂福和竹北光明店轉型後的營收表現平均成長逾六成，消費者反應熱烈、叫好叫座。

即日起，自助吧店型推出全新套餐「慶の宴 日澳和牛盛宴」，主打油花細膩、入口即化的日本A5和牛、澳洲和牛與清爽果香牛舌，雙人套餐2,298元，同時可享用豐富自助吧，除了有多樣鮮蔬烤物，熟食區也備有美味的巧達海鮮濃湯、日式和牛咖哩及和風鮭魚湯泡飯，與現點現做的焦糖牛肉吐司和限時限量的黑糖珍珠蛋塔，是新春聚餐熱門首選。

台中雙店同慶公益店煥新開幕，限時優惠獨厚台中鄉親，即日起至2月28日，到台中公益或西屯家樂福店消費多人套餐，並出示開頭為B或L的身分證件，或地址設在台中的工作名片，就招待由白蝦與鮑魚組成的「海味雙拼」1份，消費2客多人套餐並出示2張證件可兌換2份，以此類推。

台中 套餐 身分證
相關新聞

這一鍋餐飲集團攜北港武德宮 推「聯名錢母」開運金

這一鍋餐飲集團以「新年不只要好運，更要整年的祝福」為概念，首度與雲林北港武德宮合作，推出聯名限量「發財金（錢母）」。每一...

原燒自助吧插旗台中公益路 台中人秀身分證送海味雙拼

台中又多了1間能吃到飽的「原燒 日式燒肉」，即日起在「台中公益店」與民眾見面，台中西屯家樂福店同慶，2月28日前台中人到...

Coupang酷澎火箭速配不打烊 情人節、農曆春節送禮神隊友

今年春節連假正巧由西洋情人節揭開序幕，兩大送禮節慶聯袂登場，美商 Coupang 酷澎即日起至2月15日推出「酷選情人節」，精選多款好感升級的情人節傳情提案。從經典必備的金莎巧克力、散發宜人香氣的摩洛

有行旅／京都賞櫻 看貝聿銘作品

隱身於滋賀山谷間的 MIHO美術館，是建築大師貝聿銘獻給自然的一首詩，在日本建築史上被視為自然與建築融合的經典案例，館藏...

2026「亞洲50」待客藝術獎揭曉！現代印度美食先驅孟買Masque封王

作為首屈一指的現代印度美食先驅，位於孟買的「Masque」餐廳，獲得2026年度「亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 ...

一人也能吃鴛鴦鍋、外帶海陸雙人餐8折！築間菜單大改版 每人380元起

築間餐飲集團旗下的「築間幸福鍋物」，自即日起推出全新版本菜單，乃是品牌16年以來最大規模變動，其中個人鍋380元起，並首...

