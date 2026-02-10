2026「亞洲50」待客藝術獎揭曉！現代印度美食先驅孟買Masque封王

作為首屈一指的現代印度美食先驅，位於孟買的「Masque」餐廳，獲得2026年度「亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」的「待客藝術獎（Art of Hospitality Award）」肯定。該獎項旨在表彰提供非凡餐飲體驗的餐廳，而專業、周到及高度個人化的服務，是提升整體體驗的關鍵要素。

「Masque」餐廳由熱愛居家烹飪的企業家Aditi Dugar於2016年創立，被視為印度最具創新精神的食府之一。餐廳置身於孟買一座洋溢工業時尚風格的舊紡織廠內，其首開先河的10道式品味菜單巧妙融合傳統與創新，以時令、本地採購及野外採集的食材為焦點，塑造獨特且具互動性的餐饗體驗。

「在我們開業十週年之際獲頒這項殊榮，感覺美妙極了。這是我們期盼已久的夢想，如今得以實現，令我們更堅信『Masque』自開業以來一直竭力追求的目標──以無微不至、慷慨大方和極致謙遜的態度款待每一位賓客。」Aditi Dugar表示：「當然，這份榮譽必須歸功於Masque的出色團隊，他們每天都懷著堅定不移的承諾和追求卓越的嚴謹態度投入工作。我非常感謝他們，感謝每位相信我們這段旅程的人，也感謝『亞洲50最佳餐廳』將待客之道視為一門富有靈魂且深具人性溫度的藝術。」

在主廚Varun Totlani的帶領下，「Masque」的廚房團隊走遍印度各地，發掘極具地方特色的食材，並透過現代烹飪技術充分釋放其味道。餐廳提供素食及非素食菜單，以獨樹一格的視野呈現當代印度美食，特色菜餚包括仙人掌果配仙人掌葉和嫩椰肉，以及加入果阿海藻來提升風味的古吉拉特邦冬季熱門高粱小食「ponkh bhel」。其豐富的雞尾酒系列，以實驗性手法探索調酒藝術，透過當季食材、調製技巧和風味組合，精心設計出與嚐味菜單中的現代印度佳餚完美配搭的美酒。

「待客藝術獎」是2026年度「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮前率先公布三項大獎中的第二項。本年度頒獎典禮將於2026年3月25日在香港嘉里酒店舉行，乃此項盛事首次在香港舉辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康