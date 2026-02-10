快訊

一人也能吃鴛鴦鍋、外帶海陸雙人餐8折！築間菜單大改版 每人380元起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
築間幸福鍋物自即日起推出全新菜單。圖／築間提供
築間餐飲集團旗下的「築間幸福鍋物」，自即日起推出全新版本菜單，乃是品牌16年以來最大規模變動，其中個人鍋380元起，並首度推出「個人鴛鴦鍋」，另外同步加碼推出「雙人海陸總匯盛合系列外帶8折」優惠。

築間餐飲集團指出，本次改版是以長期營運數據、門市回饋與顧客偏好為基礎，全面重整點餐路徑、套餐結構，鎖定「更清楚、更貼近」的點餐體驗。其中全新推出的「個人鴛鴦鍋」，讓一人用餐也能同時享受兩種湯底；個人套餐同步新增「主餐雙拼盛合」，讓民眾一次吃到兩種主餐。此外，新版菜單也推出雙人套餐「海陸總匯盛合」系列，以美國牛五花搭配綜合魚片、草蝦、白蝦、鮮蚵及蛤蜊等海鮮組合，每套980元起，讓民眾選擇更直覺。

築間表示，消費者常會遇到「不知道怎麼搭、怎麼點最划算、兩人聚餐怎麼選更省事」等痛點，因此此次菜單改版主打「更直覺、更有感、更好選」，以更清楚的點餐架構，讓選擇變簡單、用餐體驗再升級。為慶祝新菜單登場，活動期間可享「雙人海陸總匯盛合系列外帶全面8折」。

築間 套餐 品牌
延伸閱讀

相關新聞

