Rosé一穿不得了！粉絲追逐的「Rosé同款Levi's」官網已賣光

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Rosé穿著的Levi's Loose Boot低腰寬鬆靴型褲，帶動粉絲爭相購入Rosé同款。圖／Levi's提供
回想數年前，丹寧品牌曾經陷入成長衰退的苦戰，但近年，丹寧品牌透過符合當代鬆弛感的審美、更舒適的布料，並站在丹寧經典不過時的利基點上，重回大眾的視野。而名人效應更是丹寧風潮的有力推手，昨日BLACKPINK的Rosé才在超級盃亮相她一身的Levi's穿搭，並同時曝光雙方的新合作，「Rosé同款」瞬間引爆粉絲追隨，紛紛有Rosé粉前往門店試穿購買同款，她穿著的同款丹寧褲型，也在官網呈現銷售一空狀態。

Levi's選在超級盃當天曝光全新企劃《Behind Every Original》，全球品牌大使Rosé以全新寬鬆靴型丹寧褲搭配落肩版淺色水洗丹寧夾克外套亮相，在形象片釋出的短短時間立即引起粉絲的話題討論，吸引粉絲爭相準備購入同款，並在社群分享曝光自己的「Rosé同款」戰利品。

Rosé同款的這條Levi's褲款貨號為「005DO-0007」，完整品名為「低腰寬鬆靴型褲」，共有兩款刷色，Rosé同款的刷舊款新台幣售價4,390元，目前在台灣Levi's官網各尺寸已呈現銷售一空。

Rosé穿著的Loose Boot低腰寬鬆靴型褲，以寬鬆直筒結合微喇叭褲口設計，呈現自然順延的褲型線條，主打舒適又能拉長腿部比例。柔軟丹寧布料加上洗舊設計，與Rosé隨性、不造作的風格相當契合。

購入同款的粉絲在社群曬出穿搭照分享，「喜歡Rosé跟Levi's的都去買」、「版型有夠好看」、「這沒有不買的理由」。目前官網呈現銷售一空狀態，建議可在Levi's實體店實際試穿，網友也回饋實體旗艦店尺碼貨量都較齊全。

