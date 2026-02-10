Nike搶進專業戶外版圖的企圖心 ACG獨立元年首間實體店誕生

當「擁抱自然」已成為現代人面對集體疲勞的健康處方時，帶動戶外機能服飾需求面，也讓業績逐年穩定成長。Nike也正式重塑旗下All Conditions Gear（ACG），過去，ACG作為Nike的潮流山系、機能支線的存在，現在，ACG以專業戶外性能品牌的定位嶄新出發，也看到Nike欲深耕戶外版圖的企圖心。

Nike在跑步、籃球、足球等主流運動領域已建立話語權，但在快速成長的專業戶外機能品牌，還需要一個獨立的品牌載體來運作，這也是為何要以ACG獨立品牌之姿，重新出發。

回顧ACG的誕生，萌芽於1978年Nike為挑戰世界第二高峰喬戈里峰（K2，Chhogori）的登山隊提供一批輕量化跑鞋Nike Long Distance Vector跑鞋（LDV）。LDV跑鞋輕便靈活、柔軟透氣的特性，相較於僵硬的傳統登山健行鞋，讓登山者在岩石之間跳躍移動時格外適合。當時，Nike尚未涉足戶外領域，這款鞋只是對登山隊的善意支援，但後來，它們卻是為一個全新品類的誕生埋下萌芽的種子。

這些登山者們返家後，將破損的LDV跑鞋寄回給Nike，並附上了一份簡短的改進建議清單，包括使用更堅固的鞋底和更耐磨的鞋面，同時保留鞋子的輕量與靈活性。正是這些建議，催生了Nike第一條戶外鞋履產品線，最終發展為All Conditions Gear（ACG）的全新品類。1989年，ACG作為一個完全系列正式推出，專為跑步、徒步健行、攀登與戶外探索的運動員設計。