bb.q「免費送6塊炸雞」再抽500元優惠券！吉豚屋開工餐現省153元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
吉豚屋推出「馬力十足新年餐」，原價879元，優惠價799元。圖／吉豚屋提供
吉豚屋推出「馬力十足新年餐」，原價879元，優惠價799元。圖／吉豚屋提供

農曆春節將至，連鎖韓式炸雞「bb.q CHICKEN」自2月14日至3月1日期間，首次推出外帶自取加碼活動。活動期間，消費者外帶自取消費滿899元，並於結帳時出示指定優惠截圖，即可免費加贈「去骨炸雞6塊」。此外，即日起至2月28日，凡內用、外帶、外送，皆可獲得刮刮卡一張，有機會獲得500元折價優惠，另有炸雞、韓食小點等不同獎項，中獎率100%。

bb.q CHICKEN並於即日起至2月28日，同步推出春節限定「金迎春食雞餐」，內容包含去骨炸雞1份（口味6選1）、調味半雞1份（口味6選1）、老爸炸雞2支，並搭配馬西搜呦起司球1份、煉乳哆波吉2份、黃金炸薯條1份與可樂1瓶，原價1,428元，優惠價1,360元。2月28日前，凡內用、外帶、外送，還可獲得全家國際餐飲三品牌聯合推出的「馬載而歸」優惠券，總價值達1,170元。

連鎖日式豬排「吉豚屋」呼應新年到，推出應景的「馬力十足新年餐」，包括有腰內豬排定食、壽喜牛里肌豬排丼，搭配由秋刀魚、牡蠣與海老組成的「小海鮮豐盛拼盤」，一次擁有海陸享受，原價879元，優惠價799元，僅限於2月12日至2月22日期間販售，凡購買再加送「招牌小燈」，送完為止。

2月23日至2月25日，吉豚屋再推出「開工大吉餐」優惠活動，包括有「吉豚雞排丼」、「酥脆唐揚雞」以及清爽解膩的「果漾芭芒柳」，以「開工吃雞、討個吉利」為主題，為新春開工增添滿滿好運與活力，每套原價353元，優惠價200元。

bb.q CHICKEN推出春節限定「金馬迎春食雞餐」。圖／bb.q CHICKEN提供
bb.q CHICKEN推出春節限定「金馬迎春食雞餐」。圖／bb.q CHICKEN提供

春節
