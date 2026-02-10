699元開箱平溪山城玩法 平溪天燈節推4條旅行路線

新北市平溪區擁有豐富自然景觀與礦業人文底蘊，配合「2026新北市平溪天燈節」，新北市觀旅局攜手地方商圈與協會，推出4條「699元在地小旅行」主題遊程，串聯十分、平溪、菁桐等經典景點，結合老街漫遊、鐵道風情、瀑布秘境與歷史文化體驗，邀請民眾以輕鬆方式走入山城，感受平溪多層次的旅遊魅力。

觀旅局表示，此次規畫的在地小旅行路線，分別為「十分體驗遊—清幽望古線」、「菁桐體驗遊—迎春遊趣菁桐線」、「平溪體驗遊—鐵道秘境線」及「平溪體驗遊—日治巡古線」，民眾可依興趣自由選擇報名。其中，「清幽望古線」以平溪線望古車站為起點，走訪慶和吊橋遺跡、望古瀑布，再漫步十分老街，感受鐵道與山城共存的街景風貌；「迎春遊趣菁桐線」則以礦業文化為主軸，安排參觀菁桐礦業生活館、菁桐車站與日式宿舍群，回顧煤礦興盛時期的生活樣貌，並走訪菁桐老街欣賞祈願竹筒。

另外，「鐵道秘境線」帶領旅客探訪嶺腳老街、蔡家洋樓及嶺腳瀑布，結合鐵道風情與自然景觀；「日治巡古線」則串聯日治防空洞、警報鐘亭與觀音巖等歷史場域，呈現平溪在不同時代背景下的發展軌跡。凡報名任一路線，皆可參加區域特色手作DIY體驗，並獲得100元商圈抵用券、限量天燈束口袋及天燈施放券，增添旅遊參與感。