699元開箱平溪山城玩法 平溪天燈節推4條旅行路線

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
報名699在地小旅行還可獲得限量版天燈束口袋等多樣好禮。圖／新北市觀旅局提供
報名699在地小旅行還可獲得限量版天燈束口袋等多樣好禮。圖／新北市觀旅局提供

新北市平溪區擁有豐富自然景觀與礦業人文底蘊，配合「2026新北市平溪天燈節」，新北市觀旅局攜手地方商圈與協會，推出4條「699元在地小旅行」主題遊程，串聯十分、平溪、菁桐等經典景點，結合老街漫遊、鐵道風情、瀑布秘境與歷史文化體驗，邀請民眾以輕鬆方式走入山城，感受平溪多層次的旅遊魅力。

觀旅局表示，此次規畫的在地小旅行路線，分別為「十分體驗遊—清幽望古線」、「菁桐體驗遊—迎春遊趣菁桐線」、「平溪體驗遊—鐵道秘境線」及「平溪體驗遊—日治巡古線」，民眾可依興趣自由選擇報名。其中，「清幽望古線」以平溪線望古車站為起點，走訪慶和吊橋遺跡、望古瀑布，再漫步十分老街，感受鐵道與山城共存的街景風貌；「迎春遊趣菁桐線」則以礦業文化為主軸，安排參觀菁桐礦業生活館、菁桐車站與日式宿舍群，回顧煤礦興盛時期的生活樣貌，並走訪菁桐老街欣賞祈願竹筒。

另外，「鐵道秘境線」帶領旅客探訪嶺腳老街、蔡家洋樓及嶺腳瀑布，結合鐵道風情與自然景觀；「日治巡古線」則串聯日治防空洞、警報鐘亭與觀音巖等歷史場域，呈現平溪在不同時代背景下的發展軌跡。凡報名任一路線，皆可參加區域特色手作DIY體驗，並獲得100元商圈抵用券、限量天燈束口袋及天燈施放券，增添旅遊參與感。

觀旅局指出，活動期間行動支付也相當便利，兩場次天燈節活動會場設有新北幣推廣攤位，民眾完成指定任務並下載「我的新北市」APP，即可領取100元新北幣，於周邊特約店家折抵消費。相關遊程即日起開放報名至2月14日，邀請民眾把握機會，以小旅行方式深入平溪山城，白天走讀人文自然，夜晚施放天燈迎接馬年好運。

凡報名任一路線體驗遊程，皆可參加區域特色手作DIY活動，包括平溪煤炭小黑瓶吊飾、十分祈福御守或菁桐拾燈杯托。圖／新北市觀旅局提供
凡報名任一路線體驗遊程，皆可參加區域特色手作DIY活動，包括平溪煤炭小黑瓶吊飾、十分祈福御守或菁桐拾燈杯托。圖／新北市觀旅局提供
邀請大家走入山城展開小旅行，細細品味平溪的人情故事與歷史風采，迎接馬年馬到成功。（圖為2025年清幽望古線資料照）圖／新北市觀旅局提供
邀請大家走入山城展開小旅行，細細品味平溪的人情故事與歷史風采，迎接馬年馬到成功。（圖為2025年清幽望古線資料照）圖／新北市觀旅局提供

平溪 天燈 鐵道 老街 景點
