星宇航空A350-1000今首航東京 桃機水門禮迎新機

星宇航空第一架A350-1000今首次載客飛航，以JX802航班自桃園國際機場（TPE）直飛東京成田機場（NRT），也是首架國籍A350-1000的首航，桃園機場更安排水門禮迎接新機。

星宇航空表示，今於桃園機場第二航廈A8候機室舉辦首航活動，現場設置多項拍照打卡素材，並讓旅客在登機前享受統一超商CITY PRIMA精品咖啡，CITY PRIMA也為此次首航設計限定杯套，融合A350-1000碳纖維元素和標誌性的尾翼，並在杯套中隱藏A350-1000專屬密碼。

星宇航空表示，此次首航提供旅客專屬紀念好禮，包含Airbus限量飄帶、識別證帶及A350-1000紀念貼紙。