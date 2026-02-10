星宇航空A350-1000今首航東京 桃機水門禮迎新機

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
星宇航空A350-1000為新世代長程廣體客機，未來將逐步投入更多長程航線營運，為旅客帶來高品質的飛行體驗。圖／星宇航空提供
星宇航空第一架A350-1000今首次載客飛航，以JX802航班自桃園國際機場（TPE）直飛東京成田機場（NRT），也是首架國籍A350-1000的首航，桃園機場更安排水門禮迎接新機。

星宇航空表示，今於桃園機場第二航廈A8候機室舉辦首航活動，現場設置多項拍照打卡素材，並讓旅客在登機前享受統一超商CITY PRIMA精品咖啡，CITY PRIMA也為此次首航設計限定杯套，融合A350-1000碳纖維元素和標誌性的尾翼，並在杯套中隱藏A350-1000專屬密碼。

星宇航空表示，此次首航提供旅客專屬紀念好禮，包含Airbus限量飄帶、識別證帶及A350-1000紀念貼紙。

星宇航空指出，A350-1000為新世代長程廣體客機，具備更優異的燃油效率、航程表現與客艙舒適度，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，共350個座位，今年總計交付6架，未來將逐步投入更多長程航線營運。

