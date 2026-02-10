住進山嵐雲海間！阿里山賓館全新「雲端之森」頂級客房開箱

位在阿里山森林遊樂區內、擁有百年歷史的阿里山賓館，2026年將推出全新頂級客房，以「雲端之森」煥彩多姿為概念，從森林系空間設計出發，納入山嵐雲海、自然生態等元素，讓旅人沉浸在高山森林雲瀑中。

阿里山擁有森林、自然生態、森林鐵道等豐富的旅遊資源，屢登國際媒體讚譽，加上森林療癒盛行，成為許多旅人慢遊首選之一。位於園區2,274公尺、海拔至高點的阿里山賓館，整座飯店被山林環抱，蘊藏著絕美扁柏、杉林、雲海和日落、夕陽景色，無論從哪個角度都得以收攬山林美景。

阿里山賓館總經理王覺非指出，賓館耗時1年多，全新打造升級6間森林、雲霧客房，採落地窗設計，讓杉柏生態直接入眼，其中兩間客房還特別設計獨立專屬陽台，直接迎向遼闊無邊的森林、雲霧與晨曦。

以「雲端之森」為概念發想的全新客房，王覺非指出，全新打造的頂級客房，設有私人專屬的交誼廳，大片落地窗開闊無死角的視野，收進整片壯麗的山巒美景、雲瀑流雲，遠眺塔山步道眠月線，很有遺世獨立的美感。其中，交誼廳的沙發設計揉和木質與暖色系的愛馬仕橘展現經典時尚的風格，在此欣賞清晨和日落，隨著夕陽金黃色光芒，山色逐漸沉靜，靜享山色變化萬千又不喧囂的悠閒。