讓孩子主動遵守交通禮儀 家長也能鬆一口氣

「以前搭車前要提醒很多次，現在孩子卻會反過來提醒我要小聲點。」近期有家長分享，在春節返鄉搭乘高鐵前，想透過繪本故事讓孩子做心理準備，事先溝通搭乘大眾運輸的禮儀，沒想到因為繪本情節逗趣，小孩印象深刻，甚至遵守得比他還嚴格，讓他對孩子的轉變感到非常驚喜。陪孩子一起，用故事理解規矩（ 購買連結 ）！

對許多家長而言，帶孩子搭乘大眾運輸工具時，既希望孩子能自在、快樂地享受旅程，又擔心孩子太過亢奮、難以控制，反覆提醒容易讓親子關係變得緊張，為此相當苦惱。

好玩的雙視角火車之旅繪本組——《搭火車的約定》，用少見的「雙視角雙繪本」形式，分別從兩個角色：芒狗狗與棉花糖貓的角度，描繪搭火車時的情境與感受。讓孩子設身處地理解「被影響」、「影響他人」是怎麼回事。

不少家長表示，孩子在閱讀過程中會主動翻找兩本書中對應的線索。圖／南風吹股份有限公司提供

不少家長表示，孩子在閱讀過程中會主動翻找兩本書中對應的線索，對角色誇張的表情與反應大笑不止，也會討論「為什麼另一個角色會不開心」。這種好笑、好玩的閱讀體驗，讓孩子牢牢記住行為與後果之間的關係。

在實際搭車情境中，有家長發現，孩子開始主動提醒自己要小聲、坐好，甚至會模仿書中角色遵守公共禮儀。過去需要不斷叮嚀的行為，逐漸轉變成孩子自己的選擇，也讓家長能放下緊繃情緒，專心享受旅程。

