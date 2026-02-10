情人節最想收到的高級浪漫！LV經典變甜甜圈 Dior玫瑰小花都好可愛

2026西洋情人節將至，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）呈獻2026情人節夢幻贈禮，以豐沛繽紛的感性配色刻劃浪漫時光與珍貴緣份。女士經典Alma包換上牛奶白色及粉桃色調，Monogram Donut皮具系列則將品牌標誌性的Monogram圖案中的LV Intials標誌及Monogram花朵圖案於帆布上化身成小巧靈動的迷你的甜甜圈。Monogram Midnight系列的男士包款與皮夾配以黝黑色Monogram圖案點綴，靈感出自「大吉嶺有限公司」電影的設計，則有野生動物與棕櫚樹躍然於Damier棋盤格上。

兩大高級珠寶系列中Color Blossom高級珠寶系列向以粉紅色珍珠母貝等繽紛彩色寶石演繹經典Monogram花朵圖案珠寶；Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列以中性風格的情侶對戒呼應經典Damier棋盤格圖案。La Beaut彩妝系列提供提供55款色調黑管的LV Rouge唇膏，以及10款色調白管的LV Baume潤唇膏豐富選擇，由調香大師Jacques Cavallier Belletrud設計的L'Immensité與Attrape-Rêves高級香水，以香氣捕捉不同階段的情感滋味。