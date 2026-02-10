快訊

情人節最想收到的高級浪漫！LV經典變甜甜圈 Dior玫瑰小花都好可愛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登呈獻由調香大師Jacques Cavallier Belletrud設計的L'Immensité高級香水與Attrape-Rêves高級香水。圖／路易威登提供
2026西洋情人節將至，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）呈獻2026情人節夢幻贈禮，以豐沛繽紛的感性配色刻劃浪漫時光與珍貴緣份。女士經典Alma包換上牛奶白色及粉桃色調，Monogram Donut皮具系列則將品牌標誌性的Monogram圖案中的LV Intials標誌及Monogram花朵圖案於帆布上化身成小巧靈動的迷你的甜甜圈。Monogram Midnight系列的男士包款與皮夾配以黝黑色Monogram圖案點綴，靈感出自「大吉嶺有限公司」電影的設計，則有野生動物與棕櫚樹躍然於Damier棋盤格上。

兩大高級珠寶系列中Color Blossom高級珠寶系列向以粉紅色珍珠母貝等繽紛彩色寶石演繹經典Monogram花朵圖案珠寶；Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列以中性風格的情侶對戒呼應經典Damier棋盤格圖案。La Beaut彩妝系列提供提供55款色調黑管的LV Rouge唇膏，以及10款色調白管的LV Baume潤唇膏豐富選擇，由調香大師Jacques Cavallier Belletrud設計的L'Immensité與Attrape-Rêves高級香水，以香氣捕捉不同階段的情感滋味。

Dior的Lady Dior、Book Tote等經典包換上浪漫的Revolution Flowers印花與Doves & Roses刺繡與圖騰，品牌標誌性的Oblique緹花亦轉化為黑色版本，呈現於專為都會男士打造的Dior Jett包上，為情人節造型注入俐落型格。Rose des Vents系列珠寶的2026年作品，以迪奧先生鍾愛的八芒幸運星為核心，交織鈴蘭、愛心、玫瑰、骷髏、常春藤與蜜蜂等象徵圖騰，將幸運與守護的寓意化作貼身相伴的浪漫宣言。

路易威登Neverfull Of Love方巾以情人節為靈感，以經典的My Neverfull設計作為背景，搭配花朵圖案、情書與復古風格硬箱等柔美的標誌元素，譜寫浪漫愛情故事。圖／路易威登提供
Dioramour粉色玫瑰包款吊飾，30,000元。圖／Dior提供
Dior黑色IN COLD BLOOD刺繡帆布A5尺寸手拿包，56,000元。圖／Dior提供
Dior黑色IN COLD BLOOD小牛皮磁吸式卡夾，16,000元。圖／Dior提供
路易威登Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom高級珠寶。圖／路易威登提供
Dior Rose des Vents玫瑰金鑲鑽項鍊，15萬4,000元，Rose des Vents玫瑰金鑲鑽耳環，15萬2,000元。圖／Dior提供
La D My Dior腕錶也換上珍珠母貝面盤，甚至鑲嵌彩色寶石為表圈增色，成為浪漫贈禮之選。圖／Dior提供
Dioramour Dior Freesia粉色Revolution Flowers印花卡夾，16,000元。圖／Dior提供
Dior Book Tote花卉刺繡小型托特包，11萬元。圖／Dior提供
路易威登彩妝系列共提供55款色調黑管的LV Rouge唇膏，以及10款色調白管的LV Baume潤唇膏。圖／路易威登提供
2026西洋情人節將至，Dior精選2026春夏系列作品獻上節日心意。圖／Dior提供
Dior Étoile des Vents 18K白金鑲鑽手鍊，84,000元；Étoile des Vents 18K白金鑲鑽項鍊，89,500元。圖／Dior提供
DIOR JETT黑色DIOR OBLIQUE刺繡緹花中型郵差包，11萬5,000元。圖／Dior提供
