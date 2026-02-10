台中Hi8全城開趴40天帶動129億消費 統計發現這類人是消費主力

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
經發局長張峯源說，統計數據發現，20至35歲小資女族群消費力驚人。圖／台中市政府提供
台中市政府經濟發展局的統計出爐，「台中Hi8 全城開趴」活動自去年12月26日起，40天裡帶來的消費總登錄金額突破129億元，平均每天創造約3億元買氣。尤其是，其中小資女的消費族群占比超過3成，且多集中於美食、服飾穿搭與旅宿體驗等，從打卡餐廳、特色商圈到質感住宿一次滿足。這也凸顯，年輕女性旅遊與購物是台中的消費主力，並帶動整體城市經濟熱度。

「台中Hi8全城開趴」是藉由年底連串的活動，把台中購物節的抽獎活動延伸，希望藉此帶動消費，創造經濟價值。這些活動包括耶誕嘉年華、五月天演唱會、台中最強跨年、元旦國旗趴、頑童演唱會等活動。

經發局長張峯源說，統計數據發現，20至35歲小資女族群消費力驚人， 台中Hi8活動總金額129億元中，台中小資女占約20億元，加上外縣市小資女消費達24億元，成為帶動買氣的重要買力族群。花費項目從食品、服飾配件到3C商品，再延伸至住宿與景點體驗，顯示三五好友揪團來台中「吃一輪、逛一圈、住一晚、拍美照」已成旅遊新日常，也讓觀光人潮與消費動能形成正向循環，推升城市整體商機。

他說，台中Hi8活動不僅帶動短期人潮，更融入市民日常消費模式。整體消費結構中，以超商、超市、餐廳、市場及綜合商品批發等一般性民生消費占比高達93%，成功帶動基層商家收益與城市金流活絡。另外，外縣市貢獻約18億元，其中彰化、南投與雲林三縣表現最亮眼，總計約8億元，占外縣市總消費44%，這股中部力量成為外縣市買氣的核心支撐，凸顯台中具跨縣市的吸引力。

經發局說，台中透過大型活動與觀光資源雙引擎推進，如購物節、耶誕嘉年華、演唱會、跨年晚會及中台灣燈會等，不僅創造短期經濟效益，也建立長期城市品牌與消費活力。本次結合小資女強勁消費力與跨縣市旅遊熱潮，把旅遊與購物能量轉換成城市經濟與生活魅力的持續動力。

「台中Hi8 全城開趴」活動自去年12月26日起，40天裡帶來的消費總登錄金額突破129億元。圖／台中市政府提供
