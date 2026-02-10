聽新聞
原來是寶格麗從曝光過的全新設計 LISA金球獎紅毯項鍊解密
2026年伊始，義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）推出全新Bvlgari Eternal系列，創始篇章Vimini（意指柳條編織）以品牌典藏的一款誕生於1942年的手環為靈感，如今以項鍊、手環、戒指與兩款耳環等五款珠寶新作重新詮釋，並同步推出一件獨一無二的頂級珠寶。
Bvlgari Eternal系列以嶄新活力注入深具寶格麗DNA的重要典藏作品。Vimini的靈感原創手環，誕生於第二次世界大戰時期，最初即以無畏且奔放的創意，突破物資匱乏與社會既有觀念，採用波浪般律動的造型交織玫瑰金與黃金，透過重複節奏展開視覺張力。此設計不僅體現寶格麗標誌的色彩對比與模組化美學，更凸顯了義大利珠寶對於溫潤黃金的偏好，與法國珠寶傳統的鉑金風格形成鮮明對比。
以珍貴金質打造的Vimini令人聯想起古希臘與羅馬時期以稻草與枝條編製籃具與日用品的古老工藝，將平凡日常的靈感化為當代珠寶傑作。系列核心的手環，以金色波浪環繞手腕，菱形元素以和諧比例貼合肌膚，透過隱藏式彈性連結巧妙固定。與手環相互呼應的項鍊，以流暢線條環繞頸間，俐落而有序的模組化結構，彰顯充滿動感的工藝之美。戒指則重現原始款的標誌性模組，並柔化為五環可伸縮式的造型設計，耳環垂墜式設計的線條體現模組化格狀輪廓，並將深具辨識度的設計元素化為時髦大膽的獨特耳扣。
獨特的Vimini頂級珠寶作品，則由身為品牌大使的Lisa率先配戴、於金球獎的紅毯上全球曝光。寶格麗採用擁有絲絨般的黑色類鑽碳（DLC）和熠熠生輝的黃金及方形密鑲鑽石作為素材，鮮明大膽的對比營造出極具現代感的質感層次，也展現了寶格麗貫穿過往與未來的雋永美學。
