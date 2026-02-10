聽新聞
0:00 / 0:00
達美樂刮刮樂「免費吃1年披薩」！必勝客「一公尺派對盒」沾醬升級了
迎接新年，「必勝客」推出春節限定新品「一公尺派對盒 好運醬淋」，本次加入「全新沾醬3+1」組合，除了招牌的3個方形帕瑪森鬆厚大比薩，以及BBQ烤雞、德國芝心腸、黃金雞柳條、黃金和風鱈魚塊等8款精選副食，更首度加入「明太子醬、義式白醬、切達起司醬」等3款沾醬，以及涮嘴的「酥香脆粒」，讓民眾自由搭配，帶來更多樣的滋味變化。即日起開放預訂，原價2,199元，2月13日前享優惠價1,888元。
針對新春到來，「達美樂」以「海陸金沙起司火山披薩」為主角，推出多款新春限定優惠套餐，包括福氣滿滿套餐、好運旺旺套餐、鴻運爆發套餐，每套888～1,688 元，現享53折起優惠。
另外並規劃一系列期間限定回饋活動。即日起到新春年假期間，凡至全台達美樂門市消費即贈送「達美樂新春加菜紅包優惠券」，內含「小資雙人餐組合299元」、「滿額送香烤雞條」等不同優惠，讓新春人人都吃得到澎湃美味，送完為止。
即日起達美樂也推出限時加碼刮刮卡活動，凡購買「海陸金沙起司火山披薩」即可獲得刮刮卡一張，有機會獲得「一年份免費披薩」大獎，另外還有滿額送披薩、滿額送可樂等不同回饋。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。