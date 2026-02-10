快訊

達美樂刮刮樂「免費吃1年披薩」！必勝客「一公尺派對盒」沾醬升級了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「必勝客」推出春節限定新品「一公尺派對盒 好運醬淋」，加入3款特色沾醬，讓民眾沾沾好運。圖／必勝客提供
「必勝客」推出春節限定新品「一公尺派對盒 好運醬淋」，加入3款特色沾醬,讓民眾沾沾好運。圖／必勝客提供

迎接新年，「必勝客」推出春節限定新品「一公尺派對盒 好運醬淋」，本次加入「全新沾醬3+1」組合，除了招牌的3個方形帕瑪森鬆厚大比薩，以及BBQ烤雞、德國芝心腸、黃金雞柳條、黃金和風鱈魚塊等8款精選副食，更首度加入「明太子醬、義式白醬、切達起司醬」等3款沾醬，以及涮嘴的「酥香脆粒」，讓民眾自由搭配，帶來更多樣的滋味變化。即日起開放預訂，原價2,199元，2月13日前享優惠價1,888元。

針對新春到來，「達美樂」以「海陸金沙起司火山披薩」為主角，推出多款新春限定優惠套餐，包括福氣滿滿套餐、好運旺旺套餐、鴻運爆發套餐，每套888～1,688 元，現享53折起優惠。

另外並規劃一系列期間限定回饋活動。即日起到新春年假期間，凡至全台達美樂門市消費即贈送「達美樂新春加菜紅包優惠券」，內含「小資雙人餐組合299元」、「滿額送香烤雞條」等不同優惠，讓新春人人都吃得到澎湃美味，送完為止。

即日起達美樂也推出限時加碼刮刮卡活動，凡購買「海陸金沙起司火山披薩」即可獲得刮刮卡一張，有機會獲得「一年份免費披薩」大獎，另外還有滿額送披薩、滿額送可樂等不同回饋。

達美樂推出多款歡聚套餐，優惠價53折起。圖／達美樂提供
達美樂推出多款歡聚套餐,優惠價53折起。圖／達美樂提供

達美樂
