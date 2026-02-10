TASAKI踏春光迎新 八駿圖驃肥可愛 全金屬新品揭幕設計新篇章
迎接2026丙午馬年，新春氣息在珠寶光影之間悄然展開。在團圓與祝賀的時刻，日本珠寶品牌TASAKI以品牌名稱諧音，推出TAsaki 「踏」光而來的新蟲形象，結合八駿圖與狀如祥雲的chants系列珠寶，將東方文化中的吉祥寓意，轉化為當代珠寶語言，並在此際推出以金質圓珠重新詮釋的全新balance系列設計，迎來「珠」事順遂的新的一年。
在傳統文化中，新年選對珠寶，不只是造型搭配，更承載趨吉避凶、迎福納祥的寓意。TASAKI經典的chants系列，以極具現代感的有機線條搭配珍珠，花瓣般的柔美線條呼應東方筆墨中層層堆疊、流動不息的雲氣意象，珍珠彷彿懸浮於金屬與鑽石勾勒的雲影之中，圓潤光澤象徵圓滿與和諧。新春形象更以駿馬奔馳雲端為靈感，以充滿童趣的筆觸演繹「八駿圖」，讓優雅珍珠貼近生活。
除了充滿節慶寓意的chants系列，TASAKI也在新春前夕推出品牌首個Metal Jewellery Collection，為新一年揭開全新的設計篇章。此系列首度捨去珍珠，回歸純粹金屬本質，從品牌經典balance系列延伸出全金屬版本。金屬圓珠以橫向排列，形成鮮明而理性的結構美感，展現不同於珍珠柔潤的冷冽光澤。3枚金珠的balance shape signature與5枚金珠的balance shape neo系列，巧玩珠數與比例變化；danger horn plus則以三色金交織，勾勒出柔中帶銳的輪廓線條，是演繹前衛態度與個人風格的日常配戴首選。
