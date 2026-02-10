印尼零食檢出甜味劑、黃麴毒素違規 全數邊境攔截

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，多達6項來自印尼的餅乾零食被揪出甜味劑、黃麴毒素等含量不符規定，占整體違規產品1/3，共約3400公斤遭邊境攔截，沒有流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共19項不合格產品，包括日本紫蘇葉、中國大陸冷凍薺菜丁等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數退運或銷毀。

這次有6項從印尼進口的香蕉餅、木薯餅與調製豆，被檢出甜味劑、黃麴毒素等違規，共3406公斤依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬告訴媒體，其中1名業者輸入的香蕉餅、木薯餅，均被檢出糖精、環己基（代）磺醯胺酸等，由於案內產品為非表列准用的範圍，這5批印尼餅乾在邊境必須退運或銷毀。

另外1名業者從印尼進口的調製豆則是被檢出黃麴毒素B1每公斤158微克、總黃麴毒素每公斤233微克。蔡佳芬表示，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，供直接食用的花生、油籽、黃豆，以及其加工產品，去殼黃麴毒素B1限量為每公斤2微克、總黃麴毒素限量為每公斤4微克。

食藥署統計近半年，從民國114年8月2日至今年2月2日止，受理報驗698批印尼餅乾，檢驗不合格17批，不合格率2.4%，檢驗不合格原因包括防腐劑、甜味劑及黃麴毒素不合格

蔡佳芬指出，食藥署已從今年1月13日起至3月9日止，在邊境針對印尼餅乾採逐批查驗，抽驗比例為100%。