僅限3天！85℃情人節午茶套餐只要99元 加碼再抽住宿券

西洋情人節即將到來，85℃推出「浪漫久久」套餐，指定切片蛋糕任選一片、搭配指定飲品一杯，優惠價99元。85 Cafe APP註冊會員購買浪漫久久套餐，即可自動抽雙人房住宿券，消費次數越多中獎機會越大。

此優惠自2月12日到2月14日一連3天，指定切片蛋糕原價58至63元 ，包括特濃拿破崙、草莓波士頓、波士頓提拉米蘇、提拉米蘇、魔鬼蛋糕、草莓提拉米蘇、紅絲絨莓果可可等任一款，再加一杯50元指定飲料，活動期間特價只要99元，限門市現場購買，外送無此優惠。

此外，85 Cafe APP註冊會員購買浪漫久久套餐，結帳時報會員電話，還能自動抽塔木德酒店集團品牌雙人房住宿券一張，共8名。