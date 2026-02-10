呼嘯而過的時間悸動 百年靈 x Aston Martin限量計時碼表 極速共振

瑞士鐘表品牌百年靈（Breitling）日前宣布正式與英國豪華汽車品牌Aston Martin、以及Aston Martin Aramco Formula One™ Team展開合作，成為官方時計夥伴。本次合作將跨越全球版圖，並以一只聯名限量的Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco F1™ Team計時碼表揭開序幕，展現從賽道到手腕上的熱血篇章。

百年靈執行長Georges Kern表示，Aston Martin所製造的車輛不僅講究外觀之美，更著重卓越性能，加上雙品牌皆擁有悠久歷史與經典設計傳承，完美體現精密工藝與專業精神；Aston Martin暨Aston Martin Aramco Formula One™ Team執行主席Lawrence Strulovitch也強調，品牌需與理念一致的夥伴攜手邁向世界冠軍榮耀，並以迎接百年靈加入團隊為榮，雙方並因共享的歷史底蘊與價值觀而緊密連結。

Aston Martin自1913年創立以來，即以時尚、豪華、性能與獨特風格成為象徵，百年靈則以精密的飛行、計時碼表、潛水為DNA，其計時碼表並具有經典「飛行滑呎」有利於飛行員快速進行精密計算。