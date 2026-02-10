快訊

音樂節奏下的英倫重生 Burberry 2026夏日系列 經典不止於懷舊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
條紋襯衫搭配麂皮高筒靴，呈現知性也不羈的英倫風格。圖／Burberry提供
條紋襯衫搭配麂皮高筒靴，呈現知性也不羈的英倫風格。圖／Burberry提供

Burberry 2026夏季系列以「現場表演的精神」為靈感，透過音樂節奏與英倫舞台的律動，詮釋品牌長久以來的自由態度與創造能量。創意總監Daniel Lee以英國音樂文化的多元活力為核心，將搖滾、流行與錄音棚氛圍轉化為成衣語彙，凝聚出屬於夏季的復古新樂章。

本季形象廣邀跨世代名人參與，從60年代傳奇偶像Twiggy到新世代模特兒Sonny Ashcroft、Filip Bryndza與Sora Choi，呈現出Burberry擅長的時代對話。鏡頭下的她（他）們在光影與節奏間游移，映照品牌對「經典不止於懷舊」的信念。

設計主軸圍繞經典風衣的再造，女裝主打Summerside、Rayne與Isleworth三款風衣，致敬品牌1927年外套的歷史細節；男裝則以Foxfield風衣與經典Harrington外套交織現代線條與傳統結構；系列中以蟒蛇紋植鞣小牛皮革打造的麂皮與皮革大衣，透過佩斯里螺旋花紋（Paisley pattern）雷射切割展現蕾絲般的精緻質感，細節工藝令人驚嘆。

摩登風格的剪裁再度成為焦點。修身西裝以馬海毛、丹寧與毛邊縫皮革打造，三鈕扣外套推出短版、單排扣與雙排扣等變化，搭配錐形直筒褲與海島棉條紋襯衫、提花精紡Burberry格紋窄版領帶，儼然是音樂人登台前的時尚戰袍。系列中亦見工坊手工鉤針與刺繡洋裝，鏈甲細節蘇格蘭裙與格紋拼接交織光影，讓Burberry的工藝精神在夏日舞台上、閃耀重生。

Burberry榛果棕色小型B Clip信差包，89,000元。圖／Burberry提供
Burberry榛果棕色小型B Clip信差包，89,000元。圖／Burberry提供
長版皮外套改造以大量裝飾性皮鬚，散發華麗的搖滾氣勢。圖／Burberry提供
長版皮外套改造以大量裝飾性皮鬚，散發華麗的搖滾氣勢。圖／Burberry提供
1960年代傳奇偶像Twiggy也成為本次夏日形象模特兒，並以大量的黑白影像呈現經典魅力。圖／Burberry提供
1960年代傳奇偶像Twiggy也成為本次夏日形象模特兒，並以大量的黑白影像呈現經典魅力。圖／Burberry提供
塔羅牌被挪用成為經典Trench Coat大衣的紋理，象徵新世代對未知的好奇探索。圖／Burberry提供
塔羅牌被挪用成為經典Trench Coat大衣的紋理，象徵新世代對未知的好奇探索。圖／Burberry提供
Burberry黑色浮雕格紋後背包，85,000元。圖／Burberry提供
Burberry黑色浮雕格紋後背包，85,000元。圖／Burberry提供
Burberry日曬棕色Tone皮靴，44,500元。圖／Burberry提供
Burberry日曬棕色Tone皮靴，44,500元。圖／Burberry提供
Burberry波浪藍色長版格紋元素卡片夾，9,350元。圖／Burberry提供
Burberry波浪藍色長版格紋元素卡片夾，9,350元。圖／Burberry提供
Burberry沙色格紋Mews麻織鞋，21,500元。圖／Burberry提供
Burberry沙色格紋Mews麻織鞋，21,500元。圖／Burberry提供

×

