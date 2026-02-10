聽新聞
音樂節奏下的英倫重生 Burberry 2026夏日系列 經典不止於懷舊
Burberry 2026夏季系列以「現場表演的精神」為靈感，透過音樂節奏與英倫舞台的律動，詮釋品牌長久以來的自由態度與創造能量。創意總監Daniel Lee以英國音樂文化的多元活力為核心，將搖滾、流行與錄音棚氛圍轉化為成衣語彙，凝聚出屬於夏季的復古新樂章。
本季形象廣邀跨世代名人參與，從60年代傳奇偶像Twiggy到新世代模特兒Sonny Ashcroft、Filip Bryndza與Sora Choi，呈現出Burberry擅長的時代對話。鏡頭下的她（他）們在光影與節奏間游移，映照品牌對「經典不止於懷舊」的信念。
設計主軸圍繞經典風衣的再造，女裝主打Summerside、Rayne與Isleworth三款風衣，致敬品牌1927年外套的歷史細節；男裝則以Foxfield風衣與經典Harrington外套交織現代線條與傳統結構；系列中以蟒蛇紋植鞣小牛皮革打造的麂皮與皮革大衣，透過佩斯里螺旋花紋（Paisley pattern）雷射切割展現蕾絲般的精緻質感，細節工藝令人驚嘆。
摩登風格的剪裁再度成為焦點。修身西裝以馬海毛、丹寧與毛邊縫皮革打造，三鈕扣外套推出短版、單排扣與雙排扣等變化，搭配錐形直筒褲與海島棉條紋襯衫、提花精紡Burberry格紋窄版領帶，儼然是音樂人登台前的時尚戰袍。系列中亦見工坊手工鉤針與刺繡洋裝，鏈甲細節蘇格蘭裙與格紋拼接交織光影，讓Burberry的工藝精神在夏日舞台上、閃耀重生。
