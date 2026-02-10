築間鎖定外食日常新需求 16年最大菜單改版

連鎖餐飲集團築間餐飲集團（7723）旗下鍋物品牌「築間幸福鍋物」於農曆春節前宣布，啟動品牌16年來最大規模菜單改版，符合消費者「想吃得更好、決策更快、價格更貼近日常」的用餐趨勢。

看好長達九天的春節連假，春節聚餐與返鄉人潮帶動外食需求升溫。

全新菜單將自 2月10日 起於全台門市同步推出，主打「更直覺、更有感、更好選」，以更清楚的點餐架構，讓選擇變簡單、用餐體驗再升級。

本次改版亮點包含：個人鍋最低380元起，並首度推出「個人鴛鴦鍋」，一人也能同時享受兩種湯底風味；同時推出「雙人海陸總匯盛合」980元起，以更聚焦的人氣必點餐點，讓點餐更快、更好選。

活動期間，亦同步加碼推出「雙人海陸總匯盛合系列外帶全面8折」活動。

個人套餐最低380元起、雙人海陸總匯盛合980元起

築間餐飲集團指出，本次改版不只是新增品項，而是以長期營運數據、門市回饋與顧客偏好為基礎，全面重整「點餐路徑」與「套餐結構」，聚焦解決消費者最常遇到的三大痛點：不知道怎麼搭、怎麼點最划算、兩人聚餐怎麼選更省事。改版核心鎖定「更清楚、更貼近」的點餐體驗——推出「個人鴛鴦鍋」，讓一人用餐也能同時享受兩種湯底；個人套餐同步新增「主餐雙拼盛合」，以更直覺的組合回應「想一次吃到兩種主餐」的需求；此外，新版菜單也推出雙人套餐「海陸總匯盛合」系列，一次滿足肉品與海鮮雙重享受。

在物價波動、生活成本仍具不確定性的背景下，消費者對日常外食更重視「價格與體驗的平衡」。築間餐飲集團表示，本次新版菜單並非將成本壓力直接反映在餐桌上，而是把效率做在後台：透過供應鏈整合、作業流程優化與耗損管理，強化整體成本結構，並將部分效率成果回饋消費者，推動價格帶更貼近日常、讓聚餐更容易發生。也因此，本次改版同步調整套餐結構與定價策略，提供更符合日常需求的選擇，以回應市場對高CP值與用餐體驗兼顧的期待。

為創造「共享組合」與「一餐多享受」的用餐型態，築間幸福鍋物同步推出「雙人海陸總匯盛合」980元起，以美國牛五花搭配綜合魚片、草蝦、白蝦、鮮蚵及蛤蜊等海鮮組合，透過更清楚的價位區間與份量規格，讓兩人聚餐不必在單點與套餐之間反覆取捨，選擇更直覺。同時也保留個人鍋的彈性與升級空間，兼具「一個人吃得好」與「兩個人吃得更完整」的雙重用餐情境。隨著個人鴛鴦鍋、個人套餐主餐雙拼盛合與雙人海陸總匯盛合等新品項導入，品牌也以更明確的套餐邏輯與價格帶設計，強化不同情境下的點餐效率與整體滿足感。

築間餐飲集團表示，「我們希望把『改版』做得更務實、更有力量—讓顧客更容易點到喜歡、吃得滿足。面對物價波動，品牌持續把後台做強，將效率成果回饋到餐桌上，讓消費者感受到價格更貼近日常、內容升級更有感；這次16年最大規模菜單改版，就是要讓家庭更好點、讓下班聚餐更好選。」

「築間幸福鍋物」相信，一鍋湯的熱，能撐起家的團圓，也能接住下班後的疲憊。對家庭而言，是圍桌而坐、彼此照顧的溫度；對上班族而言，是放下忙與累、用一餐重新整隊的出口。築間以「幸福」為名，不是形容詞，而是一種承諾：讓相聚更容易發生，讓日常更值得被好好對待。多年深耕台灣火鍋市場，品牌持續把湯底的層次、食材的新鮮與出餐的穩定做到位，讓顧客走進店裡，能更安心把「一餐的信任」交給築間幸福鍋物。

改版亮點，首度推出個人鴛鴦鍋，一人也能同時享受兩種湯底風味。

個人套餐首度推出主餐雙拼盛合：一次滿足兩種主餐需求，點餐更直覺。