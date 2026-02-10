送禮溫度計推薦！2026雙北十大伴手禮名店大洗牌

2026雙北伴手禮名店誰能奪冠

農曆新年將近，返鄉拜年、訪友串門可說是許多人固定的春節行程，而如何挑選出一份送入心坎裡的伴手禮，自然也成了年節最燒腦的難題之一。市面上齊聚不少百年老店和話題名店，選擇多到讓人眼花撩亂，究竟哪一家最體面、最不容易踩雷，往往得靠口碑與人氣來指路。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，2025年曾盤點「台北十大伴手禮名店」，當時佳德糕餅勇奪人氣冠軍，台北犁記和明月堂則緊追在後。時隔一年，隨著消費趨勢與送禮口味不斷演變，榜單也再次啟動調查，並首度將評比範圍擴大至雙北地區。究竟哪些名店能成功守住人氣？又有哪些品牌趁勢崛起、改寫排名版圖呢？「送禮溫度計」馬上揭曉答案！

No.10 一之軒

翻攝／一之軒時尚烘焙

位居榜單第十名的一之軒，其所承載的不只是麵包的香氣，更蘊含許多台灣人的兒時記憶。其自1980年在台北師大路創立以來，從最初的零售麵包和糖果起家，慢慢拓展成為兼具創新與傳統的伴手禮名店。如今全台已有二十多間門市，無論是台灣民眾還是海外旅客，無不對這個品牌充滿親切的熟悉感。在這樣的背景下，一之軒的熱門產品自然也成為過年送禮的首選，像是平價又美味的牛軋餅，香脆帶點嚼勁，深受長輩喜愛；金黃酥脆的丹麥菠蘿，吃起來外酥內軟，兼具視覺與口感的雙重滿足；而手工麻糬則飽滿Q軟，一口咬下便讓人回味無窮。無論是拜訪親友，還是作為外國遊客的伴手禮，一之軒的產品都能讓送禮者面子與裡子兼具，傳遞滿滿心意。

No.9 李亭香

翻攝FB／李亭香 Li Ting Xiang

走進大稻埕迪化街，空氣中瀰漫的不僅是南北貨的香氣，還有一份傳承超過百年的糕餅情懷。作為本次榜單第九名的李亭香，可說是台北迪化街上最具代表性的百年漢餅老店。在講求速度的時代，其依然堅持使用「純手工古法」製餅，並成功將記憶中的老滋味翻轉成當前流行的文青風格。這種新舊融合的魅力，讓漢餅徹底擺脫了沉重的傳統包袱，搖身一變成為年輕族群過年返鄉時，最具品味的伴手禮清單。

李亭香旗下的明星商品各具特色，每一款都是視覺與味覺的雙重饗宴。「翠玉綠豆糕」造型宛如溫潤的翠玉凝脂，溫潤順口又不過於甜膩，讓許多長輩饕客讚不絕口；而僅有掌心大小、渾圓飽滿的「平西餅」，則以似雪般綿密的白豆沙為靈魂，入口即化的輕盈感讓人一試成主顧；外觀可愛又討喜的「金錢龜」，則將傳統花生糖結合奶香內餡，外層包覆金箔紙，寓意金錢歸來的好兆頭，堪稱是過年送禮的最佳選擇。

No.8 新建成餅店

新建成餅店是淡水最具代表性的百年漢餅品牌，雖然在不少人心中，它是傳統婚嫁喜餅的經典象徵，但每逢農曆新年期間，這股濃濃古早味的漢餅香氣，同樣成為許多資深饕客年節必買的伴手禮首選。歷經時代與社會變遷，新建成餅店始終堅守手工製餅的精神，而這也讓老滋味在年節時分格外動人。

說到店內最經典的人氣招牌，絕對非「芝麻蛋黃大餅」莫屬，外層裹滿香脆芝麻，入口酥香不膩，內餡則包裹著鹹甜平衡的蛋黃與飽滿餡料，每一口都吃得到紮實厚實的職人工法。對於許多家庭而言，過年時將厚實的大餅切開與親友共享，不只滿足味蕾，也象徵著「圓圓滿滿」的好兆頭；除了經典口味外，還有Ｑ彈順口的「麻糬紅豆蛋黃」、綿甜鬆軟的「沙其馬」，以及香氣濃郁的「咖哩肉餅」，也都各有忠實擁護者。在過年返鄉的行李中，帶上一份新建成餅店的禮盒，送出的不僅是淡水的在地風味，更是一份傳承百年的溫暖禮數。

No.7 三統漢菓子

翻攝／三統漢菓子 suntone

翻攝／三統漢菓子 suntone

以單月銷售突破50萬顆流心酥聞名的三統漢菓子，是深耕台北超過40年的伴手禮老字號。品牌創立之初，第一代創辦人阿輝師遠赴日本鑽研烘焙技藝，其後又拜師香港師傅，將製作老婆餅的工法帶回台灣，成為台灣「老婆餅」創始的第一人，也奠定了三統漢菓子在傳統漢餅界的地位。近年來，三統漢菓子積極為傳統糕點注入新意，不只改良口味，並結合低油、低脂、低糖的養生概念，成功吸引年輕族群目光，也讓漢餅不再只是長輩專屬的年節滋味。每逢年節將至，位於信義區的三統漢菓子門市總能見到長長的排隊人龍，線上預購也同樣在短時間內銷售一空。從傳統工法出發、以創新口味站穩市場，三統漢菓子用一盒盒禮盒，串起世代記憶，也成為過年伴手禮中不可忽視的實力派選擇。

No.6 快車肉乾

翻攝FB／快車肉乾/肉紙

從南門市場起家的快車肉乾，絕對可稱得上是台灣超人氣伴手禮之一。隨著品牌第二代接手經營後，快車肉乾開始導入網路行銷模式，為傳統市場品牌注入年輕活力，也讓這股熟悉的肉乾香氣成功走出市場，成為上班族間口耳相傳的團購美食。值得一提的是，快車肉乾堅持40年來皆採手工現烤，其中人氣最高的杏仁薄脆肉紙，每片平均需耗時約1.5小時製作，薄度僅約0.01公分，入口爽脆、香氣十足，成為不少饕客的必買清單；而招牌特厚豬肉乾則每日限量生產，嚴選台灣本土豬後腿肉，肉質紮實、甜而多汁，讓人忍不住一口接一口超涮嘴。從南門市場的一隅小攤，到如今家喻戶曉的伴手禮品牌，快車肉乾以傳統工法結合創新經營，成功將台灣味送進更多人的年節餐桌與生活日常。

No.5 台北犁記

在雙北伴手禮的激戰排行中，去年亞軍得主的「台北犁記」在今年稍稍退至第五名。雖然名次略為下降，但其在老台北人心目中的地位依然不可動搖。每逢年節，位於長安東路的總店總會出現宛如貪食蛇般的長長人龍，這樣的節慶限定排隊景象，早已成為台北街頭年味最濃的一道風景。

台北犁記熱銷品項眾多，包括鹹甜交錯的酥皮紅豆蛋黃酥以及紮實香醇的鳳梨酥。此外，「招牌綠豆椪」還被無數饕客譽為經典必吃，層疊分明的餅皮包裹著香甜綿密的綠豆餡，再與古法滷製的鹹香滷肉、紅蔥頭完美交織，那種鹹甜碰撞出的迷人韻味，總能瞬間喚醒兒時對過年的味覺記憶。在當今市場紛紛追求網美包裝或新奇口味的浪潮下，台北犁記依然憑藉著紮實的漢餅功底，守護著那份純粹的古早滋味。

No.4 小潘蛋糕坊

提到雙北地區最有名的人氣伴手禮，板橋的小潘蛋糕坊絕對榜上有名。其多年來憑著紮實用料與親民價格，在競爭激烈的伴手禮市場中成功突圍，成為不少上班的團購首選。特別是在逢年過節期間，店門口總是擠滿掃貨人潮，許多人甚至提早排隊卡位，人氣之高可見一斑。

店內人氣招牌首推經典的鳳凰酥，其完美揉合了蛋黃酥與鳳梨酥的精髓，金黃酥脆的外皮散發出誘人的濃郁奶香，輕輕咬下，則可嚐到甜而不膩的傳統冬瓜鳳梨餡，而藏身其中的鹹蛋黃更是整顆糕點的靈魂所在，層次分明又耐吃的口感，讓不少饕客每次都忍不住一口氣帶走好幾盒。在本次排行中，小潘蛋糕坊以1,654筆聲量強勢直衝榜單第四名。在追求精緻與浮誇的年代，小潘以始終如一的樸實與高CP值穩坐聲量前段班，這份佳績可謂實至名歸。

No.3 明月堂

翻攝／明月堂

翻攝／明月堂

在繁華熱鬧的三重街頭，藏著一處彷彿時光止步的雅致空間。創立逾九十載的「明月堂」，不僅是北部頗負盛名的伴手禮名店，更是全台少數完整承襲昭和時期技術的「和菓子精製工藝老舖」。這裡不追求產量與規模，而是近乎偏執地專注於品質，堅持選用不含化學防腐的自然材料製成，憑藉職人精神製作出最地道的日式風味。這份對傳統工法的嚴謹，讓明月堂成為許多資深饕客心目中不可取代的和菓子殿堂。其中，最經典的人氣招牌當屬冬季限定的草莓大福，Q彈的麻糬皮與綿密的豆沙包裹著整顆草莓，一口咬下幸福感爆棚，也難怪每到開賣季節便會在網路上掀起討論熱潮，「他們家的草莓大福拿來送禮超有面子」、「推明月堂的草莓大福」、「最頂草莓大福，沒有之一」。

No.2 滋養製菓

翻攝／滋養和菓子

翻攝FB／滋養和菓子

滋養製菓可說是今年雙北伴手禮界的超強黑馬！回顧去年，該品牌尚位居聲量榜單第五名，今年則憑藉饕客的口碑與社群的高度討論，名次一路勢如破竹，直衝榜單第二名。創立於1953年的滋養製菓，至今已有七十多年的歷史，是老台北人心中極具份量的日式甜點名店。店內販售著各種日式甜點，像是日式和菓子、銅鑼燒、蜂蜜蛋糕、溫泉饅頭、羊羹等多元品項，口味細緻、製作講究，搭配上典雅大方的禮盒設計，無論是過年訪友或返鄉送禮，都顯得體面又不失質感。而最令人期待的，莫過於冬季限定的高顏值草莓大福，酸甜爆汁、皮Q餡濃的好滋味總能吸引眾多饕客排隊搶購，門市更經常呈現「開賣即完售」的盛況。在2026年的新春佳節中，這盒裝滿大稻埕時光與日式工藝的禮盒，絕對可說是最能代表年味與心意的伴手禮之一。

No.1 佳德糕餅

翻攝FB／佳德鳳梨酥

在競爭激烈的伴手禮市場中，佳德糕餅再次以壓倒性的聲量證明其霸主地位，締造連續兩年奪下人氣冠軍的亮眼成績。品牌之所以紅遍全台，關鍵就在那顆經典的原味鳳梨酥，皮薄餡多且不黏牙的特色，不僅擄獲台灣消費者的味蕾，就連日劇男神木村拓哉也曾IG上公開分享，並大讚其美味。在名人效應加持下，佳德鳳梨酥話題持續延燒，人氣再度攀升，從台灣一路紅到海外，成為不少國外旅客來台指定必買的伴手禮之一。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高點落在2025年10月6日，一名竊賊趁員工忙碌之際抱走1整箱鳳梨酥，佳德糕餅隨後於官方粉專發布一則「尋人啟事」，以幽默筆調寫下「不小心對他人預訂的鳳梨酥一見鍾情」、「不小心抱著整箱鳳梨酥，神速登上公車、華麗退場」，文末還特別提醒「本店鳳梨酥雖香甜，但建議還是要付錢。」這則高EQ的趣味發文迅速在網路上發酵，累積超過9.2萬人按讚，不少網友紛紛留言大讚，「東西被偷還能寫一篇高EQ文案，真沒誰了佳德～」「編輯華麗的文章，讓我不小心想去排隊買鳳梨酥了」、「超強文案，EQ無敵」。

