影／嘉義市文化路夜市「瘋狂抓錢機」爆紅 夾娃娃機達人體驗結果曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市文化路夜市掀起新娛樂話題，業者引進「瘋狂抓錢機」，吸引不少民眾排隊體驗。抓娃娃機達人、78歲的嘉義市政府退休公務員陳榮哲，昨晚特地前往體驗，分享感受，直言遊戲刺激度高，與傳統夾娃娃機截然不同。記者魯永明／翻攝
嘉義市文化路夜市近期掀起新娛樂話題，業者引進標榜15秒徒手抓現金的「瘋狂抓錢機」，吸引不少民眾排隊體驗。抓娃娃機達人、78歲的嘉義市政府退休公務員陳榮哲，昨晚特地前往體驗，分享感受，直言遊戲刺激度高，與傳統夾娃娃機截然不同。

站在透明玻璃圓筒前，機器啟動瞬間，強勁氣流將紙鈔吹得滿天飛舞。陳榮哲表示，抓錢機最大挑戰在於時間極短，只有15秒，而且規定玩家只能站立徒手抓取，不能彎腰或蹲下撿拾，須在有限空間與時間迅速判斷出手，對體力與反應力都是考驗。陳榮哲透露，體驗過程緊張興奮，雙手幾乎沒停下來，最後成功抓到600元現金，幸運抓中1張盲板鈔票，讓獎金直接翻倍成1200元。他笑說，雖然金額不算特別高，但過程充滿臨場感與成就感，娛樂性十足。

長期觀察夾娃娃機產業陳榮哲指出，過去娃娃機之所以能快速流行，是因為投資成本相對低、回本速度快，加上操作簡單、商品多元，吸引不少玩家投入。但近年市場逐漸飽和，消費者新鮮感降低，業者開始尋求轉型，抓錢機正是看準玩家追求刺激與即時回饋心理所推出新型態娛樂。

陳榮哲分析，抓錢機與娃娃機相比，最大差異在結果立即可見，玩家直接抓到現金，心理滿足感更強，容易激起再次挑戰慾望。他認為這類遊戲結合運氣與反應速度，具有吸引力，短時間確實能帶動人潮。不過陳榮哲也提醒，雖然遊戲趣味性高，但仍建議民眾量力而為，把抓錢機當作娛樂體驗即可，不應抱持投資或賺錢心態，以免過度消費。

隨著農曆年節將近，文化路夜市湧入觀光與返鄉人潮，抓錢機話題持續延燒。陳榮哲認為，業者持續推陳出新，有助於維持夜市活絡氣氛，未來是否能形成長期風潮，仍有待市場觀察，但至少目前已成功為夜市增添新亮點。

