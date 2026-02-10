甜甜圈買6送2！Mister Donut加碼送甜蜜卡　最高享「甜甜圈買8送4」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Mister Donut推出9款滋味酸甜的甜甜圈新品，另外還有2款草莓季飲品登場。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出9款滋味酸甜的甜甜圈新品，另外還有2款草莓季飲品登場。圖／Mister Donut提供

冷冷的天氣正適合酸甜的莓果。Mister Donut自2月10日起，將草莓、藍莓、覆盆莓等3種莓果，結合草莓波堤、歐菲香等不同圈體，推出9款滋味酸甜的甜甜圈新品，另外還有2款草莓季飲品登場，並可享「甜甜圈買5送1、買6送2」等不同新品優惠，消費買額還可獲贈「上開運甜蜜卡」，再享專屬優惠。

Mister Donut此次以莓果饗宴為主題，推出7款甜甜圈。「小草莓巧貝」外表沾上酸甜草莓沾醬，內餡擠入香甜鮮奶油，可愛又討喜，每顆52元。「莓果多重奏波堤」將草莓波堤沾上藍莓果醬，並裹上草莓可可醬，每顆55元。「藍莓乳酪波堤」將草莓波堤剖半，並擠上cream cheese與藍莓果餡，一次享受甜鹹層次，每顆55元。另外還有「雙莓歐菲香」、「覆盆莓脆脆法蘭奇」等不同品項。

生系列「草莓優格生波堤」以生波堤裹上草莓醬，並點綴優格可可線條，營造出可口的透亮果汁感，每顆55元；「草莓波波隆尼」將爆餡的波波隆尼，搭配草莓果餡卡士達，每顆79元。另還有「綜合莓果波堤」、「草莓棉花糖波堤」兩款選擇，同樣能帶來豐富的莓果享受。

除了甜甜圈，另外還有季節限定的「ㄇㄨˊ～草莓牛奶」與「草莓紅茶乳酸」特色飲品登場。配合新品上市，2月10日起推出甜甜圈「買5送1」及「買6送2」優惠，同時凡消費滿200元，免費贈送「馬上開運甜蜜卡」，憑卡於2月14日至6月30日，即可享甜甜圈「買4送1」或「買8送4」等3種優惠。

草莓優格生波堤。圖／Mister Donut提供
草莓優格生波堤。圖／Mister Donut提供
草莓波波隆尼。圖／Mister Donut提供
草莓波波隆尼。圖／Mister Donut提供
小草莓巧貝。圖／Mister Donut提供
小草莓巧貝。圖／Mister Donut提供

草莓 優格
