心型草莓抹茶千層、手作玫瑰蛋糕！Lady M、BAC情人節送甜蜜
情人節將至，「Lady M」限時推出「心型草莓抹茶千層蛋糕」，藉由茶韻與果香的融合，為愛侶傳遞滿滿的情意。「BAC」則推出手工造型蛋糕「莓瑰戀人」，另外還有「草莓生巧克力禮盒」同步登場，在佳節獻上祝福。
Lady M自2月13日至2月14日，限時推出「心型草莓抹茶千層蛋糕」以粉嫩的草莓風味餅皮交疊出細緻口感，內餡鮮奶油融合抹茶的醇厚茶香與草莓的清甜果香，頂層再搭配新鮮草莓與乾燥草莓碎點綴，帶來平衡又洽到好處的甜蜜，每顆售價450元，數量有限，售完即止。
BAC以精品玫瑰的意象結合冬季草莓，推出兩款情人節限定甜點。「莓瑰戀人」頂層以職人手作玫瑰造型傳達「不凋謝的愛意」，內餡則是草莓風味巧克力，還有70%與100%苦甜生巧克力餡帶來深邃可可香氣，並加入酸甜覆盆莓與草莓果餡，呈現明亮綻放的果香，最後並以巧克力湯種戚風蛋糕收尾，每顆原價999元，優惠價899元。
同步推出的「草莓生巧克力禮盒」以草莓果泥揉合70.5%比利時巧克力與鮮奶油，有著柔滑綿密的口感與清新果香，同時具有巧克力的醇厚韻味，每盒420元。
