Apple Music超級盃中場秀引爆話題 Bad Bunny全西語演出再掀拉丁音樂熱潮

第60屆超級盃中場秀稍早在加州Levi's Stadium熱鬧登台，由Apple Music傾力打造、拉丁巨星Bad Bunny領銜演出的精彩大秀，不僅僅是一場視覺與聽覺的饗宴，更展現了拉丁音樂在全球主流市場的逆襲。

Bad Bunny作為超級盃史上首位全程以西班牙語演出的領銜藝人，整場表演展現出強烈的文化自信。他將加勒比海的熱情搬上球場，舞台設計巧妙融合波多黎各在地元素，與其說是在觀看一場演唱會，整體氛圍更像是一齣精心編排的舞台劇。

另有2位重量級嘉賓掀起演出高潮，流行樂天后Lady Gaga驚喜現身，與Bad Bunny帶來充滿張力的動感共舞；緊接著，拉丁樂壇前輩Ricky Martin跨世代同台演出，瞬間引爆全球樂迷的收聽熱潮。

根據Apple Music公布的數據，中場秀落幕後，Bad Bunny在Apple Music上的收聽量立刻成長至原本的7倍。其中，即時收聽次數最高的歌曲為〈DtMF〉、〈BAILE INoLVIDABLE〉和〈Tití Me Preguntó〉。

其實歌曲的播放熱度早在演出前便已醞釀。1月16日官方中場秀預告片發布後，〈BAILE INoLVIDABLE〉隨即躍升為美國拉丁音樂排行榜第1名，在加拿大、英國等非西語系國家的播放次數也明顯成長，展現強大的跨文化感染力。

除了正式演出，Bad Bunny出席的Apple Music第60屆超級盃中場秀新聞發佈會，在播出48小時內，直播與社群短片等相關內容累計觀看次數超過6,300萬次，創下超級盃史上觀看次數最高的中場秀記者會紀錄。

自2025年11月官方宣布Bad Bunny擔任主秀以來，其作品在Shazam上的辨識量便持續攀升。尤其在1月16日預告片發布當天，熱門單曲〈BAILE INoLVIDABLE〉的辨識量，較前一週日平均值暴增130%。

從城市收聽排行來看，墨西哥城、紐約與洛杉磯名列前3名，其後依序為秘魯利馬與芝加哥，顯示Bad Bunny的影響力橫跨地域，從北美大城市到拉丁美洲皆掀起熱潮。

本屆中場秀曲目最大亮點，無疑是Bad Bunny與Lady Gaga共同演出的〈BAILE INoLVIDABLE〉。Apple Music也揭露了更多關於這首熱門歌曲的相關數據觀察，包括在美國9座城市均名列前10名，甚至在非西語人口密集的芝加哥與休士頓，名次分別飆升50名與71名。歌詞瀏覽次數在美國成長119%，全球成長 79%，顯示全球樂迷不只聆聽旋律，更積極理解歌詞所傳遞的情感與意涵。