不只炸雞！BHC炸雞「26款新菜」上桌　加碼送2000元「保養品大禮包」

來自韓國連鎖炸雞「BHC炸雞（bhc CHICKEN）」，繼2024年底登台之後，將於2月10日正式開設第二間分店「BHC信義ATT店」，除了招牌炸雞之外，還有炸雞聚餐盤、紅王醬芝士辛奇拌飯、玉米起司辛奇煎餅等新菜色。為慶祝新店開幕，還有消費滿額送「ilso全明星保養組」、「BHC聚餐分享盤系列買一送一」，送「鹽奶酪巧克怪」等不同優惠活動。

BHC炸雞以研發出沾起司粉的「星星炸雞」為招牌，並因在韓劇《來自星星的你》登場而聲名大噪。本次全新進駐ATT 4 FUN信義店的BHC炸雞餐廳，別於大巨蛋僅有翅腿與去骨腿塊組合，改主打聚餐型的大拼盤系列，可供應多人享用的「BHC炸雞聚餐盤」，能從復古、火辣復古、星星、洋釀、醬王、金王等口味中自由選搭3款炸雞，並再搭配星星雞皮、星星炸年糕等點心，每套999元。另有以韓式辣炒年糕混搭炸雞的「韓食炸雞聚餐盤」，一次滿足兩種喜好，每套499元。除此之外，店內也規劃「4人歡聚派對餐」、「6人歡聚派對餐」等方案，滿足多人團體的用餐需求，每套各為1,999、3,333元。

集結全球BHC炸雞的韓食菜色推薦，BHC炸雞信義ATT店首度移植多倫多、加州、香港等地的人氣料理來台，提供26道新菜登場。其中包括在桌邊淋上芝士醬的「紅王醬芝士辛奇拌飯」，每份329元；由辣美乃滋醬與莫札瑞拉起司、玉米帶來飽滿風味的「玉米起司辛奇煎餅」，每份259；其他還有「粉紅醬炒拉麵年糕」、「韓式宮廷年糕」、「雪花莓果沙拉」等菜色，並有模樣可愛的「鹽奶酪巧克怪」作為甜點。

以信義區的社交能量為基礎，BHC信義ATT店引進韓式潮流、夜聚等多重體驗。2月10日至2月15日期間攜手韓國保養品牌「ilso」，凡每日消費滿999元的前20組客人，每桌即贈送Olive Young銷量傳奇的「ilso全明星保養品」，總價值2,080元。活動期間消費，每桌即可獲得「BHC專屬拍貼機體驗」1次。