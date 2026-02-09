2026 Milano Cortina冬奧...OMEGA傳奇計時再續 精準挑戰人類極限

隨著米蘭地標大教堂廣場的倒數計時鐘展開為期的一年倒數開始，全球焦點的冬季奧運會日前於2026年米蘭科爾蒂納（Milano Cortina）登場。身為奧林匹克運動會最長久的合作夥伴，瑞士頂級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）宣佈將第32度擔任官方計時重任，這也是歐米茄冬季賽事計時的第90週年。

為了在此次共116場賽事中為全球選手精確紀錄每一分秒的奪金瞬間，歐米茄不僅運用最新AI技術，更推出一系列融合冬季運動美學與極致製表工藝的紀念腕表。奧運期間，坐落於米蘭精華地帶的歐米茄展館（OMEGA Pavilion）也正式對外開放；包括好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney）與韓國人氣演員朴寶劍在內的品牌大使也親臨米蘭，為首度現身冬奧的OMEGA House揭開序幕。

●傳承90載：從手提箱秒表到AI電腦視覺的計時演進

歐米茄自1932年洛杉磯奧運會開始擔任奧運官方時計，當時僅由一位鐘表師帶著一只裝滿秒表的手提箱出發，便開啟了這段傳奇的計時之旅。而品牌首次為冬季奧運會計時，則是在1936年的德國加米許帕騰基興，當時動用了27只秒表為各項比賽進行手動計時。

九十多年來，歐米茄不斷推動運動計時技術的革命。1948年首度導入光電感應技術取代人眼判定；1956年於科爾蒂納冬奧引入高山滑雪起跑閘門；1964年透過「Omegascope」技術首度將比賽時間顯示於電視畫面中；到了1992年，精確至千分之一秒的Scan'O'Vision終點攝影系統以及2006年的可穿戴計時技術，更將準確度推向新高峰。

在2026年的賽場上，歐米茄將運用多項尖端新技術，持續引領2018年平昌冬奧展開的「數據敘事」新時代。最受矚目的是在巴黎奧運首度亮相的全新升級版Scan'O'Vision ULTIMATE終點攝影系統，能於終點線每秒拍攝多達40,000張影像，確保裁判能以最快速度判定結果。此外，自2022年北京冬奧開始推動的電腦視覺技術與AI的深度結合也將擴展至更多運動項目：跳台滑雪和大跳台賽事上，歐米茄研發了無需感測器的「跳躍分析」技術，利用高速攝影機捕捉選手的跳躍軌跡；而在雪橇賽事中，歐米茄更將首度推出「虛擬終點攝影影像」，讓觀眾能直觀看見各隊通過終點時的微小差距。

●工藝致敬競技：紀念腕表

為了紀念品牌與冬奧長達90年的深厚連結，海馬系列37毫米Milano Cortina 2026限量腕表以1956年歐米茄為科爾蒂納奧運推出的首款18K黃金紀念表為靈感，表殼採用品牌專屬的18K Moonshine™金打造，搭配鑲飾立體18K Moonshine™金時標與指針的純淨白色大明火琺瑯表盤。拋光表背壓印有Milano Cortina 2026官方徽章，搭載METAS認證的8807同軸擒縱大師天文台機芯，獨特的六角形表冠為特色與原版海馬奧運腕表相呼應。

歐米茄亦同步推出另外三款各具特色的紀念時計。43.5毫米海馬潛水300米紀念腕表的表殼結合白色陶瓷與5級鈦金屬，白色陶瓷表盤裝飾雷射雕刻的冰霜質感，並搭配一體式白色橡膠表帶，呼應冬奧的純淨色彩。超霸系列38毫米全拋光不鏽鋼紀念腕表以藍色為基調，白色亮漆表盤覆以如指尖劃過冰面的痕跡紋理，其靈感源自冬奧標誌中的「26」字樣造型。最後，針對帕奧推出的超霸系列38毫米精鋼款，特色在於表背壓印冬季帕運會專屬徽章浮雕，以及中央秒針以象徵賽會標誌色彩的紅、藍、綠三色漸層製作，與前兩款奧運紀念表的漸層藍色秒針和官方徽章細節不同。

●沉浸式感官盛宴：坐落於米蘭心臟地帶的歐米茄展館

為能讓更多人瞭解歐米茄如何與運動員共創人類極限紀錄，賽事期間品牌於米蘭核心地段San Babila區域開設歐米茄展館，將專業計時科技轉化為趣味互動體驗的動感空間。除了透過歷史影像回顧94年來的奧運里程碑，還能親自坐進真實的奧林匹克雪車，透過VR虛擬實境技術感受時速百公里的競技震撼。

展館內設有多項數位互動裝置：訪客可以站在模擬自由式滑雪跳台前拍攝由AI生成的極限運動紀念照；花式滑冰專區則能深入了解選手跳躍背後的複雜數據分析。館內更公開展示了現役的計時尖端設備，包括鮮紅色的電子發令槍與最新的Scan'O'Vision ULTIMATE攝影機。

●喬治克隆尼與朴寶劍星光閃耀OMEGA House

2月8日至21日期間，歐米茄也將其著名的OMEGA House首度帶到了冬奧舞台，選址米蘭著名地標維托里奧艾曼紐二世拱廊街內的Ristorante Cracco餐廳。日前舉辦的開幕晚宴上，擔任歐米茄大使已近20年的影帝喬治克隆尼、韓國男神朴寶劍等多位嘉賓都特地出席。