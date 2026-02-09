快訊

2026 Milano Cortina冬奧...OMEGA傳奇計時再續 精準挑戰人類極限

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
歐米茄展館外觀。圖／歐米茄提供
歐米茄展館外觀。圖／歐米茄提供

隨著米蘭地標大教堂廣場的倒數計時鐘展開為期的一年倒數開始，全球焦點的冬季奧運會日前於2026年米蘭科爾蒂納（Milano Cortina）登場。身為奧林匹克運動會最長久的合作夥伴，瑞士頂級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）宣佈將第32度擔任官方計時重任，這也是歐米茄冬季賽事計時的第90週年。

為了在此次共116場賽事中為全球選手精確紀錄每一分秒的奪金瞬間，歐米茄不僅運用最新AI技術，更推出一系列融合冬季運動美學與極致製表工藝的紀念腕表。奧運期間，坐落於米蘭精華地帶的歐米茄展館（OMEGA Pavilion）也正式對外開放；包括好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney）與韓國人氣演員朴寶劍在內的品牌大使也親臨米蘭，為首度現身冬奧的OMEGA House揭開序幕。

●傳承90載：從手提箱秒表到AI電腦視覺的計時演進

歐米茄自1932年洛杉磯奧運會開始擔任奧運官方時計，當時僅由一位鐘表師帶著一只裝滿秒表的手提箱出發，便開啟了這段傳奇的計時之旅。而品牌首次為冬季奧運會計時，則是在1936年的德國加米許帕騰基興，當時動用了27只秒表為各項比賽進行手動計時。

九十多年來，歐米茄不斷推動運動計時技術的革命。1948年首度導入光電感應技術取代人眼判定；1956年於科爾蒂納冬奧引入高山滑雪起跑閘門；1964年透過「Omegascope」技術首度將比賽時間顯示於電視畫面中；到了1992年，精確至千分之一秒的Scan'O'Vision終點攝影系統以及2006年的可穿戴計時技術，更將準確度推向新高峰。

在2026年的賽場上，歐米茄將運用多項尖端新技術，持續引領2018年平昌冬奧展開的「數據敘事」新時代。最受矚目的是在巴黎奧運首度亮相的全新升級版Scan'O'Vision ULTIMATE終點攝影系統，能於終點線每秒拍攝多達40,000張影像，確保裁判能以最快速度判定結果。此外，自2022年北京冬奧開始推動的電腦視覺技術與AI的深度結合也將擴展至更多運動項目：跳台滑雪和大跳台賽事上，歐米茄研發了無需感測器的「跳躍分析」技術，利用高速攝影機捕捉選手的跳躍軌跡；而在雪橇賽事中，歐米茄更將首度推出「虛擬終點攝影影像」，讓觀眾能直觀看見各隊通過終點時的微小差距。

●工藝致敬競技：紀念腕表

為了紀念品牌與冬奧長達90年的深厚連結，海馬系列37毫米Milano Cortina 2026限量腕表以1956年歐米茄為科爾蒂納奧運推出的首款18K黃金紀念表為靈感，表殼採用品牌專屬的18K Moonshine™金打造，搭配鑲飾立體18K Moonshine™金時標與指針的純淨白色大明火琺瑯表盤。拋光表背壓印有Milano Cortina 2026官方徽章，搭載METAS認證的8807同軸擒縱大師天文台機芯，獨特的六角形表冠為特色與原版海馬奧運腕表相呼應。

歐米茄亦同步推出另外三款各具特色的紀念時計。43.5毫米海馬潛水300米紀念腕表的表殼結合白色陶瓷與5級鈦金屬，白色陶瓷表盤裝飾雷射雕刻的冰霜質感，並搭配一體式白色橡膠表帶，呼應冬奧的純淨色彩。超霸系列38毫米全拋光不鏽鋼紀念腕表以藍色為基調，白色亮漆表盤覆以如指尖劃過冰面的痕跡紋理，其靈感源自冬奧標誌中的「26」字樣造型。最後，針對帕奧推出的超霸系列38毫米精鋼款，特色在於表背壓印冬季帕運會專屬徽章浮雕，以及中央秒針以象徵賽會標誌色彩的紅、藍、綠三色漸層製作，與前兩款奧運紀念表的漸層藍色秒針和官方徽章細節不同。

●沉浸式感官盛宴：坐落於米蘭心臟地帶的歐米茄展館

為能讓更多人瞭解歐米茄如何與運動員共創人類極限紀錄，賽事期間品牌於米蘭核心地段San Babila區域開設歐米茄展館，將專業計時科技轉化為趣味互動體驗的動感空間。除了透過歷史影像回顧94年來的奧運里程碑，還能親自坐進真實的奧林匹克雪車，透過VR虛擬實境技術感受時速百公里的競技震撼。

展館內設有多項數位互動裝置：訪客可以站在模擬自由式滑雪跳台前拍攝由AI生成的極限運動紀念照；花式滑冰專區則能深入了解選手跳躍背後的複雜數據分析。館內更公開展示了現役的計時尖端設備，包括鮮紅色的電子發令槍與最新的Scan'O'Vision ULTIMATE攝影機。

●喬治克隆尼與朴寶劍星光閃耀OMEGA House

2月8日至21日期間，歐米茄也將其著名的OMEGA House首度帶到了冬奧舞台，選址米蘭著名地標維托里奧艾曼紐二世拱廊街內的Ristorante Cracco餐廳。日前舉辦的開幕晚宴上，擔任歐米茄大使已近20年的影帝喬治克隆尼、韓國男神朴寶劍等多位嘉賓都特地出席。

由歐米茄品牌之友、國際知名主廚Carlo Cracco所經營的Ristorante Cracco化身期間限定的私人社交空間。位於一樓的咖啡空間轉化為「OMEGA Caf é by Cracco 」，由Caf é Cracco團隊提供融入歐米茄品牌元素的限定服務；二樓與三樓則成為會員專屬的奧運冬季運動會休憩空間，作為餐飲、休憩、欣賞轉播與主題活動的絕佳據點。

慶祝冬奧倒數100天時揭曉的歐米茄超霸38 Milano Cortina 2026限定腕表，超霸系列38毫米不鏽鋼表殼配不鏽鋼表鍊，20萬元。圖／歐米茄提供
Quantum Timer量子計時器。圖／歐米茄提供
競速滑冰項目與計時版。圖／歐米茄提供
歐米茄米蘭科爾蒂納冬季奧運全新紀念腕表，海馬系列MILANO CORTINA 2026 37毫米同軸擒縱大師天文台腕表，63萬7,000元。圖／歐米茄提供
慶祝冬季帕運倒數100天時揭曉的歐米茄超霸Milano Cortina 2026 Paralympic限定腕表，超霸系列38毫米不鏽鋼表殼配不鏽鋼表鍊，20萬元。圖／歐米茄提供
歐米茄展館展出自1932年以來，長達數十年的官方計時傳承。圖／歐米茄提供
歐米茄展館內呈現專為花式滑冰賽事中所運用的專業技術。圖／歐米茄提供
品牌大使喬治克隆尼出席OMEGA House Milano開幕晚宴。圖／歐米茄提供
歐米茄擔任本季冬奧與冬季帕奧官方計時。圖／歐米茄提供
品牌大使朴寶劍出席OMEGA House Milano開幕晚宴。圖／歐米茄提供
歐米茄展館於米蘭冬奧期間正式揭幕。圖／歐米茄提供
品牌大使朴寶劍於晚宴上配戴海馬系列Planet Ocean 600米腕表。圖／歐米茄提供
品牌大使喬治克隆尼出席OMEGA House Milano開幕晚宴。圖／歐米茄提供
首次於2010年溫哥華冬奧啟用的Snowgate起跑技術，確保高山滑雪賽事每位選手皆在相同角度的閘門啟動計時，提供公平的出發條件。圖／歐米茄提供
歐米茄海馬潛水300米 Milano Cortina 2026限定腕表，海馬潛水300米系列，43.5毫米白色陶瓷‑鈦金屬表殼配 橡膠表帶，30萬9,000元。圖／歐米茄提供
歐米茄展館將於奧林匹克與帕拉林匹克運動會期間每日開放免費參觀。圖／歐米茄提供
品牌大使朴寶劍出席OMEGA House Milano開幕晚宴。圖／歐米茄提供
歐米茄米蘭科爾蒂納冬季奧運全新紀念腕表，海馬系列MILANO CORTINA 2026 37毫米同軸擒縱大師天文台腕表，63萬7,000元。圖／歐米茄提供
品牌大使喬治克隆尼於晚宴上配戴超霸專業登月表。圖／歐米茄提供
歐米茄展館於米蘭正式揭幕。圖／歐米茄提供
米蘭大教堂廣場的OMEGA倒數計時時鐘。圖／歐米茄提供
品牌大喬治克隆尼參觀歐米茄展館。圖／歐米茄提供
慶祝冬奧倒數100天時揭曉的歐米茄超霸38 Milano Cortina 2026限定腕表，超霸系列38毫米不鏽鋼表殼配不鏽鋼表鍊，20萬元。圖／歐米茄提供
歐米茄海馬潛水300米 Milano Cortina 2026限定腕表，海馬潛水300米系列，43.5毫米白色陶瓷‑鈦金屬表殼配 橡膠表帶，30萬9,000元。圖／歐米茄提供
歐米茄米蘭科爾蒂納冬季奧運全新紀念腕表，海馬系列MILANO CORTINA 2026 37毫米同軸擒縱大師天文台腕表，63萬7,000元。圖／歐米茄提供
品牌大使朴寶劍出席OMEGA House Milano開幕晚宴。圖／歐米茄提供
歐米茄品牌大使朴寶劍現身機場，啟程前往米蘭冬季奧運。圖／歐米茄提供
競速滑冰終點線上可見的小紅盒即為光電感應器。當滑冰選手刀刃通過終點時，光束被中斷，計時隨即自動停止，確保勝利瞬間的絕對精準。圖／歐米茄提供
