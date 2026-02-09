聽新聞
獻給戀人的最浪漫設計 Bee de Chaumet與Liens把千言萬語化作極簡密碼
情人節將至，法國珠寶世家Chaumet精選Bee de Chaumet與Liens兩大經典系列，將戀人之間難以言喻的情感，化為可被長久珍藏的珠寶語彙。從悸動初現、情感交會到承諾相繫的不同階段出發，Chaumet透過設計與工藝，回應愛情中不需言語、卻深刻動人的瞬間。
Bee de Chaumet系列是守護與連結的象徵。蜜蜂自拿破崙時代起便是Chaumet的重要符號，系列以蜂巢六邊形結構為設計基礎，透過鏡面拋光貴金屬與鑽石的交錯排列，呈現理性幾何與自然詩意的平衡之美。全新推出的寬版戒指，以細膩的拋光在光影流轉間展現飽滿存在感，象徵甜蜜而恆久的愛意。各種不同材質與尺寸的項鍊與手環均可自由疊戴，詮釋出專屬於自己的情感節奏。中性摩登的線條，也讓Bee de Chaumet成為戀人之間成對配戴的理想選擇。
以連結為主要設計意象的Liens系列，回溯美好年代Belle Époque的浪漫精神，將蝴蝶結化為象徵兩顆心緊密相繫的「戀人結」。標誌性的交叉符號，定格緣分交會的瞬間，寓意不可分割的羈絆。Jeux de Liens更結合有圓滿寓意的圓形圖案，結合繽紛彩色寶石，為情人節注入溫柔而鮮明的色彩，乘載愛情多樣而流動的樣貌。無論性別或年齡，都能在系列中找到屬於自己的浪漫表述。
