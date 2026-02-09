快訊

獻給戀人的最浪漫設計 Bee de Chaumet與Liens把千言萬語化作極簡密碼

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
情人節將至，法國珠寶世家Chaumet精選Bee de Chaumet與Liens兩大經典系列，將戀人之間難以言喻的情感，化為可被長久珍藏的珠寶語彙。從悸動初現、情感交會到承諾相繫的不同階段出發，Chaumet透過設計與工藝，回應愛情中不需言語、卻深刻動人的瞬間。

Bee de Chaumet系列是守護與連結的象徵。蜜蜂自拿破崙時代起便是Chaumet的重要符號，系列以蜂巢六邊形結構為設計基礎，透過鏡面拋光貴金屬與鑽石的交錯排列，呈現理性幾何與自然詩意的平衡之美。全新推出的寬版戒指，以細膩的拋光在光影流轉間展現飽滿存在感，象徵甜蜜而恆久的愛意。各種不同材質與尺寸的項鍊與手環均可自由疊戴，詮釋出專屬於自己的情感節奏。中性摩登的線條，也讓Bee de Chaumet成為戀人之間成對配戴的理想選擇。

以連結為主要設計意象的Liens系列，回溯美好年代Belle Époque的浪漫精神，將蝴蝶結化為象徵兩顆心緊密相繫的「戀人結」。標誌性的交叉符號，定格緣分交會的瞬間，寓意不可分割的羈絆。Jeux de Liens更結合有圓滿寓意的圓形圖案，結合繽紛彩色寶石，為情人節注入溫柔而鮮明的色彩，乘載愛情多樣而流動的樣貌。無論性別或年齡，都能在系列中找到屬於自己的浪漫表述。

Jeux de Liens項鍊，提供不同材質款式選擇。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens項鍊，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，14萬元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens Harmony小型項鍊，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓與鑽石，84,900元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens項鍊，18K玫瑰金、方形切割粉色剛玉、明亮式切割鑽石，24萬2,000元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens項鍊，18K玫瑰金、方形切割粉色剛玉、明亮式切割鑽石，24萬2,000元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens Harmony中型項鍊，18K玫瑰金鑲嵌孔雀石與鑽石，15萬4,000元。圖／Chaumet提供
Chaumet以綻放動人光芒的Bee de Chaumet 系列，以及象徵情感連結的Liens系列迎接即將到來的西洋情人節。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet中型項鍊，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，21萬6,000元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet中型項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，22萬3,000元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet小型項鍊，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，11萬6,000元。圖／Chaumet提供
Liens Évidence戒指，18K白金鑲嵌鑽石，80,500元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet手環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，38萬9,000元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，22萬3,000元。圖／Chaumet提供
2月新品Bee de Chaumet 18K玫瑰金戒指，13萬6,000元。圖／Chaumet提供
2月新品Bee de Chaumet 18K玫瑰金戒指，13萬6,000元。圖／Chaumet提供
