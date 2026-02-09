快訊

小新來了！藏壽司「13款蠟筆小新扭蛋」登場 旅行組、吸管杯帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
針對5間門市，限時打造蠟筆小新主題店。圖／藏壽司提供
針對5間門市，限時打造蠟筆小新主題店。圖／藏壽司提供

迎接初春到來，藏壽司再度攜手「蠟筆小新」推出聯名企劃，自2月14日起，一次推出13款聯名扭蛋，包括有「蠟筆小新公仔吊飾」、「蠟筆小新磁鐵書籤」與「蠟筆小新動感吊飾」，此外還有一系列週邊商品、聯名主題店同步登場。另外藏壽司也重新改版菜單，新增30元、50元、60元、90元、100元共5段新價位壽司盤，並有17款全新餐點登場，帶來更豐富的用餐感受。

本次全新推出的扭蛋除了小新、鱷魚阿山、小白、肥嘟嘟左衛門等經典角色，並首度加入「小葵」。其中「蠟筆小新公仔吊飾」系列結合藏壽司招牌日式KURA燈籠元素，讓5位不同角色搭配不同色系的燈籠，呈現可愛的模樣。同步推出的「蠟筆小新磁鐵書籤」與「蠟筆小新動感吊飾」系列，各有4款造型，其中磁鐵書籤以角色誇張又生動的瞬間為主題，讓人通通都想收藏。

除了扭蛋之外，本次並推出限量加價購活動。2月14日起，凡於全台門市單筆消費滿800元，加價599元即可獲得「蠟筆小新雙層壓縮旅行三件組」，以三種不同大小的收納袋，陪伴粉絲度過旅遊時光，限量7,400組。2月26日起單筆消費滿800元，即可加價699元購買「1200ml不鏽鋼手提吸管杯」，共有「寶寶藍」與「淡粉色」兩款，藍色款以鱷魚阿山搭配星星元素點綴，還有小新與小白的合體；粉色款則以小新與小白震驚轉身的經典表情為主角，同樣限量7,400組。

本次聯名加碼推出限店活動，2月14日起凡於指定店鋪當日單筆發票金額滿 1,200 元，即可獲得限量「皮革三角零錢包」1款，採小巧俐落的三角外型設計，共有2種款式，共計限量4,500個，送完為止。同時針對板橋遠科、桃園大興西、台北館前、台中惠文路及高雄五福光華等5間門市，打造蠟筆小新主題店，讓民眾近距離感受小新魅力。活動期間完成指定任務，還有機會獲得「蠟筆小新絨毛抱枕」、「小白絨毛抱枕」。

為滿足不同年齡與用餐需求，藏壽司即日起正式啟動菜單大改版，新增30元、50元、60元、90元、100元共5段新價位壽司盤，並有17款全新餐點登場。其中30元價位包括有「大切長鰭鮪魚（一貫）」與「韓風辛味花蛤軍艦」等品項；50元價位則有「大切星鰻握壽司（一貫）」與「炙烤鮭魚親子奶油乳酪」等品項。其他價位也有「炸蝦天婦羅握壽司」、「鮪魚大腹(一貫)」、「炙烤鮪魚大腹(一貫)」等不同品項，選擇更多元。

「蠟筆小新動感吊飾」，重現經典瞬間。圖／藏壽司提供
「蠟筆小新動感吊飾」，重現經典瞬間。圖／藏壽司提供
可愛又實用的「蠟筆小新磁鐵書籤」。圖／藏壽司提供
可愛又實用的「蠟筆小新磁鐵書籤」。圖／藏壽司提供
針對指定分店，推出有滿額加贈皮革三角包活動。圖／藏壽司提供
針對指定分店，推出有滿額加贈皮革三角包活動。圖／藏壽司提供
藏壽司攜手蠟筆小新，打造一系列滿額週邊。圖／藏壽司提供
藏壽司攜手蠟筆小新，打造一系列滿額週邊。圖／藏壽司提供
聯名扭蛋包括有5款「蠟筆小新公仔吊飾」。圖／藏壽司提供
聯名扭蛋包括有5款「蠟筆小新公仔吊飾」。圖／藏壽司提供
藏壽司再度攜手「蠟筆小新」推出聯名企劃，一次推出13款聯名扭蛋。圖／藏壽司提供
藏壽司再度攜手「蠟筆小新」推出聯名企劃，一次推出13款聯名扭蛋。圖／藏壽司提供

