ROSÉ穿上Levi's超級盃初體驗 美式加州辣妹風大嗑熱狗堡超Chill

ROSÉ現身加州聖塔克拉拉的李維球場（Levi's Stadium），開心大嗑熱狗堡、爆米花，觀看超級盃美式足球年度冠軍戰。她一身美式丹寧辣妹裝，也帶出了她與美國丹寧品牌Levi's的新合作。

ROSÉ在Instagram PO出多張她穿著Levi's的丹寧服飾開心看球賽的照片，當中，她身著丹寧外套搭配超短上衣與迷你裙，大方秀出好身材。她寫道「我的第一個Super Bow，這是一個多麼有趣與瘋狂的活動。」

Levi's也特別選在超級盃，正式推出全新全球品牌形象企劃《Behind Every Original》，以大膽、幽默且極具辨識度的視角，致敬那些持續推動文化的原創者。影片也顛覆常規，無論是大明星、球星，或是創作者，影像皆以「背後」出發，展現自身的丹寧背影，並道出其專屬的 Levi’s幕後原創故事。

至於為什麼是「背影」？因為那正是Levi's丹寧褲具指標性的視角。有標誌性的鷹翅弧線、輪廓剪裁與Red Tab紅旗標，透過背影就可立刻辨認其原創象徵。

品牌形象影片《Backstory》星光熠熠，包括國際巨星ROSÉ、葛萊美獲獎音樂人Doechii、NBA球星Shai Gilgeous-Alexander、藝術家DJ Questlove、模特兒與文化意見領袖Stefanie Giesinger，甚至迪士尼皮克斯動畫《玩具總動員》中的主角Woody胡迪也現身。每一個畫面，透過他們穿著丹寧褲的行走、舞動與搖擺，展現穿著丹寧的舒適與歡樂氣息。

而這項全球企劃再次展現Levi's站在音樂、運動與時尚文化的核心位置，存在於跨世代消費者的日常中。