全國電子新春限時回饋全面啟動 買大電視最高可得1.8萬紅包 買筆電抽東京雙人機票

在科技高度發達、萬物講求即時效率的時代，全國電子從年度品牌觀察中發現，科技讓生活更便利，卻也悄悄稀釋人與人之間的耐心與理解。基於這項洞察，全國電子延續深植人心的「揪感心」精神，進一步將品牌價值落實於服務現場，聚焦「最理解、最專業」的雙軌核心，從選購到售後，陪伴消費者打造更安心、有溫度的居家生活。

全國電子2026年新春推出全新品牌影片《這家電，不只專業而已：專業對決》，以貼近生活的真實情境，重新詮釋「專業」的意義。影片中，門市人員不再只是解說規格，而是將冷冰冰的數據轉化為生活語言，理解除濕機背後的待客體面、電視畫質在日夜使用的差異，以及氣炸鍋如何兼顧美味與社群分享，展現真正能解決消費者焦慮的專業價值，重新定義品牌宗旨「讓家更有電」。

這份專業也延伸至服務深度。全國電子看準消費者對居家健康與長期使用效能的重視，推出空調保養清潔方案，以標準化SOP與清洗前後拍照紀錄，強調透明、可追溯的服務流程，協助消費者從「買家電」進化為「養家電」，讓設備長久穩定發揮。

迎接新春換機潮，全國電子同步啟動限時優惠活動，即日起至2月20日，全國電子針對全品類推出整合回饋機制，全面涵蓋大型家電與日常家電需求。消費者購買電視、冰箱、洗衣機與空調等4大類家電，單筆消費滿5,000元即可獲得500元春節購物金，會員點數1點等同1元使用；在電視影音方面，選購指定75吋以上電視可加碼獲得最高18,000元現金紅包，若同時搭配Soundbar再贈送888點會員點數，並可選擇延長保固最高至5年，加購價1,300元起。