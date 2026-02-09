快訊

外資回補247億元！三大法人買超361億元 台股大漲622點迎封關前暖身

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

日本最大規模Cosplay活動acosta首度登陸高雄 活動預售票熱賣中

聯合新聞網／ 有你共創
日本最大規模 Cosplay 活動 acosta! 4/11、4/12 首度登陸高雄。圖／有你共創提供
日本最大規模 Cosplay 活動 acosta! 4/11、4/12 首度登陸高雄。圖／有你共創提供

日本最大規模 Cosplay 專場活動 acosta! 將於 2026 年 4 月 11 日至 12 日首度進軍高雄，於夢時代購物中心舉辦 acosta!@高雄，匯聚超過三十位台日知名 Coser 及專業攝影師，結合市集、舞台活動與沉浸式攝影空間，為南台灣帶來前所未有的 Cosplay 嘉年華體驗。

日本最大規模 Cosplay 活動 acosta! 4/11、4/12 首度登陸高雄。圖／有你共創提供
日本最大規模 Cosplay 活動 acosta! 4/11、4/12 首度登陸高雄。圖／有你共創提供

本次活動將於夢時代購物中心 8 樓活動空間規劃 acosta! 市集、攝影交流空間與舞台區，打造Coser與攝影愛好者的互動場域。現場規劃眾多拍照點，並邀請台日專業攝影師於活動區域內捕捉 Coser 最精彩的角色瞬間，讓參與者不僅能盡情創作，也能留下專業品質的影像紀錄。

日本最大規模 Cosplay 活動 acosta! 4/11、4/12 首度登陸高雄。圖／有你共創提供
日本最大規模 Cosplay 活動 acosta! 4/11、4/12 首度登陸高雄。圖／有你共創提供

高雄場最大亮點之一，為首度開放地下停車場作為攝影空間，提供更具層次與風格感的拍攝場景，滿足不同主題與世界觀設定需求，帶來突破以往室內活動的拍攝體驗。活動期間舞台區將規劃 CDEF、隨機舞蹈等多元節目，並定時舉辦 COSPLAY大遊行，邀請所有玩家共同展現角色魅力，炒熱現場氣氛。

日本最大規模 Cosplay 活動 acosta! 4/11、4/12 首度登陸高雄。圖／有你共創提供
日本最大規模 Cosplay 活動 acosta! 4/11、4/12 首度登陸高雄。圖／有你共創提供

此外，acosta! 市集將匯聚眾多創作者攤位，提供原創周邊、角色商品與交流互動平台。市集內交易採「市集券」制度，不開放現金交易，民眾需事先兌換市集券使用，以提升活動動線與交易效率。本次活動亦同步推出多元票種，滿足不同族群需求。預售期間自即日起至 4 月 10 日止，提供單日票、單日套票、雙日票與雙日套票等選項，購買預售票還能獲得限定「特典小卡」；活動期間則開放現場購票。

日本最大規模 Cosplay 活動 acosta! 4/11、4/12 首度登陸高雄。圖／有你共創提供
日本最大規模 Cosplay 活動 acosta! 4/11、4/12 首度登陸高雄。圖／有你共創提供

主辦單位有你共創數位股份有限公司和株式会社ハコスタ表示，acosta! 長期致力於打造結合角色扮演、攝影交流與舞台演出的沉浸式活動平台，此次選擇高雄作為南部首站，希望藉由大型活動串聯在地創作者、吸引全台 Cosplay 玩家齊聚高雄，進一步帶動城市觀光與角色扮演產業發展。

【活動資訊】

- 活動時間：2026/4/11 (六) - 2026/4/12(日) 11:00-19:00

- acosta! 市集：2026/4/11 (六) - 2026/4/12(日) 12:00 -18:00

- 活動地點：夢時代購物中心

- 活動地址：高雄市前鎮區中華五路 789 號（1F、8F、B3 停車場）

- 購票網址： udn售票網

攝影師 舞台 COSPLAY
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

好日子！高雄春節「駁二小夜埕」 加碼露天電影院

自民黨大勝 官媒：日本在台灣問題上將更具挑釁性　

高雄「失業勞工子女就學補助」3月22日截止申請

【重磅快評】高市大勝 意味「日本有事、台灣有事」將是必然？

相關新聞

春節9天連假倒數！全家2月13日推快閃優惠 咖啡、茶葉蛋組合399元開搶

春節連假倒數計時，迎接長長的9天農曆春節假期，全家搶先幫大家準備好！預告將於2月13日當日推出APP「隨買跨店取」一日快...

台北國際書展憑什麼挽回年輕世代？儀式感+脆友打卡讓閱讀變「好玩」

數位浪潮與少子化下，實體書籍閱讀率持續下滑，去年多家實體書店收攤。台北國際書展卻逆勢而行，人潮與銷售數字皆成長。台北書展...

台北國際書展煉成「體驗閱讀最好的氣場」 開啟紙電互補共榮的時代

台北國際書展昨閉幕，6天吸引58萬人次進場，高於去年的57萬人次，追平疫前2019年書展的58萬人次。多家出版社指出，今...

台北國際書展6天58萬人次 追上疫情前

台北國際書展昨閉幕，六天吸引五十八萬人次，高於去年五十七萬人次，追平疫前的五十八萬人次。多家出版社指出，今年銷售比去年多...

台北國際書展／出版公會憂：重量級國際作家愈來愈少

數位浪潮與少子化下，實體書籍閱讀率持續下滑，去年多家實體書店收攤，台北國際書展卻逆勢而行，人潮與銷售數字皆成長。出版人認...

台北國際書展／文化部長李遠：打造「繪本國家隊」

文化部前年推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，陸續產生兩屆新秀各卅人。文化部長李遠昨出席獲獎說明會，宣告為期一年的陪伴計畫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。