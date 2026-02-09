日本最大規模Cosplay活動acosta首度登陸高雄 活動預售票熱賣中

日本最大規模 Cosplay 專場活動 acosta! 將於 2026 年 4 月 11 日至 12 日首度進軍高雄，於夢時代購物中心舉辦 acosta!@高雄，匯聚超過三十位台日知名 Coser 及專業攝影師，結合市集、舞台活動與沉浸式攝影空間，為南台灣帶來前所未有的 Cosplay 嘉年華體驗。

日本最大規模 Cosplay 活動 acosta! 4/11、4/12 首度登陸高雄。圖／有你共創提供

本次活動將於夢時代購物中心 8 樓活動空間規劃 acosta! 市集、攝影交流空間與舞台區，打造Coser與攝影愛好者的互動場域。現場規劃眾多拍照點，並邀請台日專業攝影師於活動區域內捕捉 Coser 最精彩的角色瞬間，讓參與者不僅能盡情創作，也能留下專業品質的影像紀錄。

高雄場最大亮點之一，為首度開放地下停車場作為攝影空間，提供更具層次與風格感的拍攝場景，滿足不同主題與世界觀設定需求，帶來突破以往室內活動的拍攝體驗。活動期間舞台區將規劃 CDEF、隨機舞蹈等多元節目，並定時舉辦 COSPLAY大遊行，邀請所有玩家共同展現角色魅力，炒熱現場氣氛。

此外，acosta! 市集將匯聚眾多創作者攤位，提供原創周邊、角色商品與交流互動平台。市集內交易採「市集券」制度，不開放現金交易，民眾需事先兌換市集券使用，以提升活動動線與交易效率。本次活動亦同步推出多元票種，滿足不同族群需求。預售期間自即日起至 4 月 10 日止，提供單日票、單日套票、雙日票與雙日套票等選項，購買預售票還能獲得限定「特典小卡」；活動期間則開放現場購票。

主辦單位有你共創數位股份有限公司和株式会社ハコスタ表示，acosta! 長期致力於打造結合角色扮演、攝影交流與舞台演出的沉浸式活動平台，此次選擇高雄作為南部首站，希望藉由大型活動串聯在地創作者、吸引全台 Cosplay 玩家齊聚高雄，進一步帶動城市觀光與角色扮演產業發展。



【活動資訊】

- 活動時間：2026/4/11 (六) - 2026/4/12(日) 11:00-19:00

- acosta! 市集：2026/4/11 (六) - 2026/4/12(日) 12:00 -18:00

- 活動地點：夢時代購物中心

- 活動地址：高雄市前鎮區中華五路 789 號（1F、8F、B3 停車場）