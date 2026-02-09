春節9天連假倒數！全家2月13日推快閃優惠 咖啡、茶葉蛋組合399元開搶

春節連假倒數計時，迎接長長的9天農曆春節假期，全家搶先幫大家準備好！預告將於2月13日當日推出APP「隨買跨店取」一日快閃優惠，多款Let’s Café、Let’s Tea人氣飲品與茶葉蛋通通399元，最低5.9折起，陪伴消費者下班放假、輕鬆過年。

本次快閃優惠包含Let’s Café特大特濃經典美式10杯、特大特濃經典拿鐵8杯，以及阿里山極選綜合美式8杯或拿鐵7杯；Let’s Tea40元、55元、65元系列也分別推出17杯、12杯與10杯399元超值組合。最受歡迎的茶葉蛋同步加碼，40顆399元，會員每品項限購2組，返鄉、聚會一次備齊。

除了下班快閃囤貨，全家APP「春節數位紅包」也好評回歸，即日起至2月24日，會員可將Fa點或隨買跨店取商品包成紅包，一鍵分享至LINE、Facebook等社群平台，讓拜年送禮不受距離限制。紅包內容可自由設定數量與分配方式，搭配AI生成專屬賀卡，增添互動樂趣。此外，活動期間使用隨買跨店取轉贈功能，每成功轉贈1筆即可獲得1張抽獎券，最多可累積88張，將抽出8名幸運會員，各獲得Fa點88,888點，為馬年開運添好彩頭。

另外，新春走親訪友少不了體面的禮盒，全家集結超過200款春節禮盒，品相多元涵蓋Let’s Café咖啡禮盒、卡通IP肖像商品與多款日本人氣伴手禮，滿足拜年送禮各式需求。3月3日前購買指定禮盒，使用指定支付工具可享任選2件8.8折優惠，Let’s Café禮盒再加贈質感品牌提袋，送禮體面又便利。