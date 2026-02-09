台北國際書展煉成「體驗閱讀最好的氣場」 開啟紙電互補共榮的時代

台北國際書展昨閉幕，6天吸引58萬人次進場，高於去年的57萬人次，追平疫前2019年書展的58萬人次。多家出版社指出，今年銷售比去年多了一到兩成，文化幣與門票抵用金效益明顯，青少年與年輕族群的進場與購書增加顯著；紙書和電子書「互補共榮」也成為書展常態。台北書展基金會宣布，明年書展將由捷克擔任主題國。

本屆書展共有29國、509家出版社、近1500名國內外作家參展，辦理逾1300場閱讀推廣活動，在農曆年前掀起一波閱讀熱潮。台北國際書展基金會董事長郝明義表示，他認為書展是「體驗閱讀的機會」，讓讀者有機會聆聽創作者的內心世界，而台北國際書展已經形成「體驗閱讀最好的氣場」。

從總統賴清德到台北市長蔣萬安，今年都來逛書展。郝明義表示，聽到許多外媒好奇讚嘆，台灣為何有這麼多政府官員逛書展買書並公布書單。他認為，「官員逛書展」是台灣多年傳統，代表對文化「無形的支持」，累積多年能量來到爆發的臨界點。文化部長李遠則表示，這是因為部會首長認同文化是未來台灣外交的重要元素；代表台灣「很想努力成為文化大國」，希望透過書展把全世界的文化帶進台灣，也把台灣文化介紹到全世界。

去年電子書閱讀器異軍突起，吸引宛如「蘋果換機潮」的排隊人龍；今年數位出版區聲勢更浩大。台北市出版商業同業公會理事長趙政岷觀察，書展的電子書閱讀器折扣價極具競爭力，排擠了書的重度閱讀者；今年書展紙書平均購書本數下降，部份類型書種朝使用閱讀器購買電子書為主。

獨立出版聯盟理事長陳夏民同意，書展確實出現一批為電子書而來的新型消費者。但他也觀察發現，有讀者先購買電子書讀完、又回到攤位買紙本收藏、找作家簽名，「紙本書和電子書是互補、不是競爭關係。」