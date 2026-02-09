台北國際書展／出版公會憂：重量級國際作家愈來愈少

數位浪潮與少子化下，實體書籍閱讀率持續下滑，去年多家實體書店收攤，台北國際書展卻逆勢而行，人潮與銷售數字皆成長。出版人認為，書展把閱讀變成嘉年華與「好玩的事」，加上文化幣效應與社群平台的推波助瀾，吸引年輕世代走進閱讀世界。

台北市出版公會理事長趙政岷表示，台北國際書展已成出版人的年度盛會、作家的年度高峰會、讀者的年度嘉年華會，成功確立「每年必去」的書迷朝聖地位。找作家簽名、拍照與聽演講，成為讀者閱讀以外重要的儀式感體驗，也是書展吸引人潮的關鍵。

獨立出版聯盟理事長陳夏民表示，去年公民書區首次實施不打折政策，意外創下歷屆最佳成績，今年持續不打折，第四天的銷售成績就已追平去年。他觀察發現，許多脆友在Threads 打卡分享書展照片，讓逛書展變成呼朋引伴的潮流話題；而學生剛放寒假又領到一千兩百元文化幣，買書不手軟。

脆友「打卡」成書展行銷利器，攤位設計功不可沒。今年拿下書展最佳展位的公民書區，把遊覽車、檳榔攤與外送機車搬進展區，打造「台灣感性」的閱讀場景，成為必訪景點。中研院「藍圖」展場、和台大出版中心用鏡片折射隱喻知識的巧思，也讓兩大學術殿堂化為網美打卡點。陳夏民認為，當書展成社群熱門自拍點、逛書成為「好玩的事」，閱讀自然走進年輕人的生活。

沙龍講座已成參加書展的「標配」，再小的出版社都會舉辦講座，讓讀者與作者面對面交流。趙政岷說，沙龍講座是逛展的一大樂趣，六天逾一千五百場大小講座分享吸引人潮湧入，這應是書展與實體書店的優勢與良性發展。

不過，近年台北國際書展除了主題國邀來的作家，重量級國際作家愈來愈少。趙政岷認為，台北國際書展若要保持「亞太最大書展」地位，積極邀請國外作家、擴大國際展區的規模，與吸引國外讀者來台觀展，都有待挑戰。