台北國際書展／文化部長李遠：打造「繪本國家隊」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

文化部前年推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，陸續產生兩屆新秀各卅人。文化部長李遠昨出席獲獎說明會，宣告為期一年的陪伴計畫正式啟動，後續將由六位專業導師陪伴獲獎新秀，從創作、出版到行銷推廣，讓創作之路不再孤軍奮戰。

李遠認為，繪本是世界各國選擇進入國際市場相對快速的文化內容，面對的國際競爭更為激烈，再加上中國大陸繪本的大量傾銷，台灣繪本出版面臨夾殺，「我們一定要急起直追」。

「繪本新秀獎勵是一個非常瘋狂的計畫，因為最終目的是要組成繪本國家隊。」李遠表示，上任後發現文化部對於各藝文產業，從電影、文學、藝術等都有相對應的補助，唯獨缺少繪本。因此，他從繪本新秀、繪本學校、行銷獎勵、金繪獎、下一本書獎勵等，一步步開啟繪本支持體系的各項計畫。

台東大學幼兒教育學系教授嚴淑女表示，第一本創作「春神跳舞的森林」賣了十多個國家版權，她感謝能加入這個瘋狂計畫擔任導師，希望帶著大家透過繪本進入國際舞台。李遠也向所有年輕創作者喊話，期待十年後有機會看見台灣的繪本蓬勃發展，「文化部會持續作大家的推銷員」。

繪本 李遠 國家隊
