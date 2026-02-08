《四人行，不行》一張餐桌、四個人…將婚姻聊到無處可躲

電影《四人行，不行》開始就把觀眾丟進一段已經慢慢降溫的婚姻裡。

這部片改編自西班牙電影《Sentimental》，但看著看著，很難不聯想到同樣被各國翻拍過的《完美陌生人》。

取自 采昌國際多媒體

相似的結構其實很明顯：餐桌場景、情侶或夫妻組合、秘密逐一被掀開，氣氛遊走在黑色幽默與情感修羅場之間。如果你本來就喜歡《完美陌生人》那種一邊笑、一邊心裡發毛的調性，這部真的很容易對頻。

《四人行，不行》劇情描述貞雅（孔曉振飾）和賢秀（金東旭飾）這對夫妻簡直像住在同一個屋簷下的房客，早就是分房睡的無性夫妻。

取自 采昌國際多媒體

真正熱鬧的反而是樓上那對夫妻，金老師（河正宇飾）與秀京（李荷妮飾），每天夜裡傳來的聲響，既是干擾，也像一種不請自來的提醒，提醒樓下這段婚姻關係少了什麼。

取自 采昌國際多媒體

出於禮貌的一場晚餐邀請，讓四個人坐在同一張餐桌前。原本只是寒暄聊天，卻在曖昧的眼神、話裡有話的試探中，慢慢偏離軌道。當樓上夫妻拋出那個令人措手不及的提議後，這頓飯不再只是吃飯，而是一場關於慾望、界線與婚姻真相的正面交鋒。

《四人行，不行》所以撐得住，演員真的佔非常關鍵的位置。

取自 采昌國際多媒體

整片幾乎沒有什麼花俏的調度，從頭到尾大量特寫、近距離鏡頭，加上密集又犀利的對話，全場幾乎完全交給演員撐。每一個停頓、眼神游移、話講一半又吞回去的瞬間，都必須靠表演成立，一旦有人接不住，整場戲就會垮掉。能讓觀眾從頭笑到尾毫無冷場，絕對要歸功演員的表演到位與演技自然有趣。

當愛只剩下習慣住在一起，卻不再真正理解彼此，那這段關係到底還剩下什麼，電影其實一直在反問這件事。

樓上鄰居的存在，就像一把不太溫柔的鑰匙，把這段婚姻裡被藏起來的情緒與秘密一一打開。

也許婚姻真的必須經歷這樣的過程。

取自 采昌國際多媒體

不是一直維持表面的和平，而是重新看清楚眼前這個人到底是什麼樣貌，而不是自己多年來替對方貼上的標籤。婚姻不是一次認識，而是一次又一次重新認識彼此，這件事本身，可能才是婚姻能不能繼續走下去的關鍵。

觀眾彷彿親自加入這場飯局，跟著角色一起體會如何在關係中，透過身體表達愛意，透過言語說出自己，也透過「樓上鄰居」看見自己真正想要的婚姻樣子，以及想要被愛的方式。

或許正是這種又好笑、又尷尬、又真實的瞬間，才讓《四人行，不行》對這麼多人來說，特別有共鳴。絕對是夫妻情侶必看，好笑不沈重，精彩之餘帶有反思的好片。

◎感謝 來一杯奶茶 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。