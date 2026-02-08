MARGESHERWOOD × PEANUTS聯名系列 莎莉寫給奈勒斯的情書 甜美呈現

來自韓國的時尚品牌MARGESHERWOOD攜手經典漫畫PEANUTS推出聯名系列，靈感源自Sally莎莉寫給Linus奈勒斯的情書。透過MARGESHERWOOD的幽默感與視角，展現莎莉誠實勇敢表達情感的方式。

MARGESHERWOOD品牌調性充滿90年代的文化氛圍與感性，擅長從日常生活中熟悉的元素出發，注入新鮮的設計語彙，創造跳脫既有框架、帶來有趣的穿搭體驗。

與PEANUTS的聯名系列，核心設計元素包含「For my sweet babboo」字樣與愛心蕾絲細節，靈感來自莎莉對奈勒斯的親暱稱呼以及她寫的情書。莎莉表達愛意的各種元素，以當代風格呈現PEANUTS可愛而浪漫的精神。藉由這次合作，MARGESHERWOOD以真誠與風趣的方式傳遞情感，也透過設計為日常生活注入甜美與怦然心動的時刻。