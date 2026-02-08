旅遊業者公布全球最好客城市 澎湖馬公入榜

知名旅遊業者日前公布2026年旅客評分卓越獎，其中澎湖馬公入列全球最好客城市之一，擁有熱鬧老街、百年古廟與迷人海景，讓旅客感受台灣的熱情與友善。

旅遊業者Booking.com日前發布新聞稿，公布2026年旅客評分卓越獎（Traveller Review Awards）。

Booking.com指出，今年獲獎規模寫下歷史新頁，共表揚全球221個國家、逾181萬名旅遊業者，其中義大利以約21.5萬名獲獎合作夥伴，連續9年居冠，其次為法國、西班牙、德國與英國。

Booking.com也公布2026全球最好客城市與目的地，在最好客城市榜單中，義大利的蒙特普齊亞諾以保存完整中世紀城鎮風貌聞名；台灣澎湖縣馬公市則融合熱鬧老街、百年古廟與迷人海景。

此外，阿根廷的聖馬丁德洛斯安第斯，坐落於安第斯山麓與湖泊環繞之間，結合戶外探險、滑雪與湖畔度假氛圍；英國哈羅蓋特以花園景觀與典雅的維多利亞式建築聞名；美國德州弗雷德里克斯堡融合德國移民歷史、特色小鎮街區與丘陵酒莊文化。

在全球最好客目的地部分，Booking.com表示，入榜的包含墨西哥伊達爾戈州、加拿大紐芬蘭與拉布拉多省、西班牙納瓦拉、美國愛達荷州及印度喜馬偕爾邦。