紅蔥頭獨特濃郁口感 南市北門農會結合料理體驗拚買氣
台南沿海地區栽種的紅蔥頭較進口紅蔥頭口感更濃郁，料理更美味，北門區農會今辦理推廣行銷活動，現場透過餐點教作、剪蔥比賽及創新加工產品展示等，引導民眾從「產地到餐桌」認識紅蔥頭風味特色與產業價值。
台南市為全國紅蔥頭最大產區，種植面積約1015 公頃，約占全台85%，總產量達1萬891 公噸，主要集中七股、安南、北門、學甲及將軍等地，產期自每年11月至隔年 5 月，除鮮食外，亦廣泛應用於各式料理與加工產品。
北門區農會今舉辦「2026 蔥蔥農農 游刃有魚～農產推廣行銷活動」，北門區農會巧妙結合在地農漁特色，將紅蔥頭、玉米、虱目魚及台灣鯛等素材，轉化為紅蔥頭酥、虱目魚酥、碗粿等精緻加工品，不僅提升產品附加價值，也展現農產加工的市場潛力。
現場透過料理教作、剪蔥比賽及創新加工產品展示等多元內容，引導民眾從「產地到餐桌」認識紅蔥頭的風味特色與產業價值，讓農產推廣不只好吃，更好玩。同時展示紅蔥酥灑粉、紅蔥頭油潑辣子醬、紅蔥玉米脆片及紅蔥酥原醬等創新加值產品，展現紅蔥頭加工多元發展潛力，
台南市長黃偉哲、農業局長李芳林、北門農會總幹事陳柏凱、市議員蔡秋蘭、謝舒凡等人出席，黃偉哲表示，台南農特產品質優良，絕對「不怕貨比貨，只怕不識貨」，市府將持續透過體驗式行銷與多元通路推廣，拉近消費者與產地的距離，擴大市場需求，協助農民穩定收益，打造具競爭力的在地農產品牌。
