史努比與好友們現身屏東漁港 浪漫情人節點燈

今年西洋情人節在農曆年前夕，屏東縣政府去年情人節推出「曖曖在海邊」，今年浪漫再升級，首次與全球知名漫畫合作，邀請史努比與好友們現身漁港，2月14日點燈，展期至3月14日，夜遊漁港，感受屏東海岸甜蜜藝術氛圍。

文化處表示，今年主題「甜蜜綻放」，漁港化身繽紛甜點樂園。甜甜圈、糖果、棒棒糖與夢幻甜點籠在光影中綻放，讓七座漁港成為療癒又浪漫的夜間藝術展場，包括林邊水利村、枋寮、枋山楓港、恆春半島的後灣、紅柴坑、山海，以及小琉球的琉球新漁港。每處以在地場域為背景，融入藝術創意，呈現滿載幸福甜味。

五處充氣裝置藝術為是兩名國際藝術家創作作品，包含韓國藝術家金載容（Jae Yong Kim） 的甜甜圈系列融入花生漫畫角色，喚起觀展者的甜美感以及日本藝術家渡邊理（Osamu Watanabe） 擅長的「仿真奶油藝術」甜點雕塑，為作品注入獨特風格，更增添內心深處對甜美回憶與幸福時刻的情感連結。

枋寮漁港展出的甜甜圈與史努比，作品以流線糖霜與史努比自在地伸展身體，呈現恬靜時刻的快樂氛圍；山海漁港為甜甜圈與查理．布朗，作品為查理布朗悠閒躺臥，象徵情人之間的歲月靜好；紅柴坑漁港是甜甜圈與露西，作品為露西趴在甜甜圈上享受海風，傳遞愛情中的療癒感。

後灣漁港是甜蜜史努比，作品為糖果點綴史努比狗屋喚起甜美回憶，散發戀愛般浪漫氛圍；琉球新漁港為甜甜圈與糊塗塌客，6米高的巨型裝置，愛心形甜甜圈造型，象徵甜蜜愛情，療癒的糊塗塌客陪伴其上，吸睛度十足。

除五處花生漫畫的主題裝置外，其餘2座漁港也以甜點元素展現在地創意，文化處表示，林邊水利村漁港，象徵能量流動管線打造夢幻糖果輸送管道，滿布巨型拐杖糖、棒棒糖與糖果裝置，營造甜蜜氛圍。枋山楓港漁港以甜點籠架為靈感，並以巨型玫瑰與蝴蝶點綴，呈現宛如童話般的海邊景象。