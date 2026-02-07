台灣豫劇團年度封箱大典 財神發紅包民眾瘋搶

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
台灣豫劇團今天蛇年封箱大典，以傳統戲曲儀式為過去一年的演藝活動劃下圓滿句點，其中熱鬧的財神獻寶橋段，現場發送紅包引起民眾瘋搶。記者劉學聖／攝影
台灣豫劇團今天蛇年封箱大典，以傳統戲曲儀式為過去一年的演藝活動劃下圓滿句點，其中熱鬧的財神獻寶橋段，現場發送紅包引起民眾瘋搶。記者劉學聖／攝影

台灣豫劇團今天蛇年封箱大典，以傳統戲曲儀式為過去一年的演藝活動劃下圓滿句點，代表「送舊迎新」的吉祥寓意，並迎接馬年的到來，現場吸引上百位觀眾進場，一同品味戲曲文化的獨特魅力，其中財神獻寶橋段更是在現場大方送紅包及糖果，引起現場民眾瘋搶場面笑聲不斷，豫劇隊表示，封箱儀典是戲曲團隊重要的歲末習俗，代表對過去一年演出成果的總結與感恩，戲曲人懷抱虔誠感恩的心，向祖師爺謝恩，也謝謝觀眾一年來的支持。

台灣豫劇團「封箱儀典」儀式展演包括〈靈官淨臺〉、〈天官賜福〉、〈文昌點魁〉、〈財神獻寶〉、〈掃財進庫〉等具有吉祥寓意的傳統戲碼，重頭戲〈財神獻寶〉由財神爺，手持如意元寶，分發蘊含吉祥喜氣的錢幣、糖果，象徵分送福氣、財運，熱鬧的互動為整場演出帶來歡樂高潮；最後，滿盈的財氣福氣就要「掃財進庫」歡喜入袋，由掃臺童將財寶掃入庫，幫忙大家守住今年好運勢，一起衝刺未來。最後的封箱儀式，由劇團箱管人員在擺放蟒袍、官衣、富貴衣和喜神的「大衣箱」貼上「封箱大吉」封條，代表結束一整年的辛勞。

財神 糖果 觀眾
