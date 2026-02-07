快訊

李鍾碩名草有主！MIDO Multifort  8 One  Crown腕表大曬腕間魅力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
MIDO品牌代言人、韓星李鍾碩（Lee Jong Suk）。圖／MIDO提供
MIDO品牌代言人、韓星李鍾碩（Lee Jong Suk）。圖／MIDO提供

MIDO美度表正式宣佈韓國男星李鍾碩成為品牌大使，並率先配戴全新Multifort 8 One Crown腕表亮相。新作於台北首發，由實力演員蔡凡熙共同揭幕，延續去年備受矚目的八角結構設計，以更具份量與純粹俐落的輪廓展現建築靈感。李鍾碩以極具質感的藍面造型呼應腕表的現代精神，完美展現MIDO兼具都會風格與機械美學的品牌態度。

主打的藍色面盤以鮮明色調搭配經典水平紋理，形成強烈又具動感的視覺焦點。表殼採拉絲與拋光交錯工藝，光影在八邊切面間流轉，勾勒出立體金屬輪廓。同步推出三款新色：兩款黑色面盤版本，分別搭配不鏽鋼鍊帶與運動感橡膠表帶；此外另推薦以玫瑰金與精鋼交織的半金款，散發低調奢華的光輝氣質。

Multifort 8 One Crown腕表搭載Caliber 80自動上鍊機芯，擁有長達80小時動力儲存並搭配Nivachron™抗磁游絲，展現可靠穩定的精準性能與100米防水能力。藍面與黑面不鏽鋼款建議售價27,900元、黑面橡膠款27,000元，半金款則為32,100元，美度表MIDO以此新作再度詮釋「精準，是一種永恆美感」的品牌精神。

MIDO Multifort 8 One Crown腕表藍色面盤款，27,900元。圖／MIDO提供
MIDO Multifort 8 One Crown腕表藍色面盤款，27,900元。圖／MIDO提供
MIDO Multifort 8 One Crown腕表黑色面盤款，27,900元。圖／MIDO提供
MIDO Multifort 8 One Crown腕表黑色面盤款，27,900元。圖／MIDO提供
美度表MIDO再次以詮釋品牌的建築與時間雋永之美。圖／MIDO提供
美度表MIDO再次以詮釋品牌的建築與時間雋永之美。圖／MIDO提供
八角形結構、輕快色彩與精密機械機芯，成為MIDO新品Multifort 8 One Crown腕表特色。圖／MIDO提供
八角形結構、輕快色彩與精密機械機芯，成為MIDO新品Multifort 8 One Crown腕表特色。圖／MIDO提供

品牌 腕表 工藝 李鍾碩
